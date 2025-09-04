الخميس 04 سبتمبر 2025
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية وضبط المتهمين.

وتابعت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله نشوب مشاجرة بين شخصين باستخدام الأسلحة البيضاء وترويع المواطنين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما مقيمان بذات الدائرة، ولهما معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على 2 سلاح أبيض، وصدادة حديدية.

 

ضبط 102 ألف مخالفة مرورية و143 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ضبط شخصين "دون وجه حق" بكفر الشيخ

وبمواجهتهما، أقرا بحدوث مشاجرة بينهما على خلفية خلافات مالية، تطورت إلى التعدي المتبادل بالأسلحة البيضاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

