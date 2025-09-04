الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية وضبط المتهمين.

وتابعت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله نشوب مشاجرة بين شخصين باستخدام الأسلحة البيضاء وترويع المواطنين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما مقيمان بذات الدائرة، ولهما معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على 2 سلاح أبيض، وصدادة حديدية.

وبمواجهتهما، أقرا بحدوث مشاجرة بينهما على خلفية خلافات مالية، تطورت إلى التعدي المتبادل بالأسلحة البيضاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.