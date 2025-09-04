تحريز 47 قطعة، سقوط تاجر أسلحة بيضاء ببولاق الدكرور في قبضة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالأسلحة البيضاء.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حيث أسفرت المداهمة عن ضبطه وبحوزته 47 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأنواع.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.