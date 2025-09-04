الخميس 04 سبتمبر 2025
تحريز 47 قطعة، سقوط تاجر أسلحة بيضاء ببولاق الدكرور في قبضة الأمن

47 سلاح الأحراز..سقوط
47 سلاح الأحراز..سقوط تاجر أسلحة بيضاء بقبضة الأمن في بولاق

تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالأسلحة البيضاء.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حيث أسفرت المداهمة عن ضبطه وبحوزته 47 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأنواع.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

