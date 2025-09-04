الزمالك يستعجل رد اتحاد الكرة بشأن صفقة اللاعب الكيني

أفاد مصدر بنادي الزمالك أن النادي يستعجل اتحاد الكرة في الرد بشأن قيد اللاعب الكيني الشاب بارون أوشينج، الظهير الأيمن الجديد القادم من سوفاباكا.

المصدر أكد أن اللاعب وقع للزمالك لمدة خمسة مواسم بعد اجتياز الكشف الطبي، وينتظر قرار الاتحاد بعد موافقة “فيفا” على أحقية النادي في ضمه.

يسعى الزمالك لقيد اللاعب تحت السن سريعًا، لحل أزمة الظهير الأيمن قبل انطلاق المباريات المقبلة.

ويستعد فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي لمواجهتهما المرتقبة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

