الزمالك يوضح آخر تطورات أزمة سيف الجزيري

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن التونسي سيف الدين الجزيري ينتظر عودة المدير الفني لفريق الكرة الأول يانيك فيريرا من بلجيكا، من أجل تقديم اعتذار رسمي له بسبب ما بدر منه سابقًا.

وأضاف المصدر أن اللاعب يرغب في طيّ صفحة الخلافات والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، في ظل حاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة.

تصريحات فيريرا 

وجه البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهنئة لفريق وادي دجلة بعد الفوز في مباراة الفريقين  في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنافس حقق فوزًا مستحقًا، وعندما تقدم الزمالك كان لدى المنافس إيمان بتحقيق المكسب واستطاع تحقيق الفوز".

وواصل المدير الفني: "لا أتفق مع مقولة أننا نلعب 15 دقيقة ونسجل خلالها ثم لا نظهر بعد ذلك في الشق الهجومي، وإذا لعبنا 15 دقيقة فقط، فلن تكون نسبة استحواذ الفريق على الكرة 71% ولن نسدد 21 تسديدة على المرمى، وجاهز لكل الأسئلة ولكن الحقائق لا تتغير".

