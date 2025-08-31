المصري يكتسح كهرباء الاسماعيلية برباعية ويتصدر الدوري الممتاز مؤقتا

فاز فريق النادي المصري على نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة 4-0 خلال لقائهما على ستاد السويس الجديد ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

مباراة المصري ضد كهرباء الاسماعيلية

أحرز رباعية المصري صلاح محسن في الدقيقة 68 وعمر الساعي في الدقيقة 79 وعبد الرحيم دغموم في الدقيقة 89

ومصطفى كشري هدف في مرماه في الدقيقة 74.

مباراة المصري وكهرباء الاسماعيلية

سيطر فريق المصري على أحداث الشوط الأول وفي الدقيقة 42 اضطر حكم المباراة للذهاب للفار في احتمالية وجود بطاقة حمراء من نصيب لاعب كهرباء الإسماعيلية عصام الفيومي بعد تدخل عنيف على لاعب المصري عبدالرحيم دغموم.

وبعد العودة من الفار حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب كهرباء الإسماعيلية عصام الفيومي في الدقيقة 43.

تشكيل المصري لمباراة كهرباء الإسماعيلية

وأعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

عصام ثروت لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر

محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم ، أحمد علي عامر ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن

البدلاء:

محمود حمدي، كريم العراقي، حسن علي ، أحمد أيمن منصور ، بونور موجيشا، حسين فيصل، ميدو جابر، عمر الساعي، كريم بامبو.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية لمباراة المصري

علي الجابري لحراسة المرمى

مصطفى كشري، ابراهيم عوض، محمد مدحت، عصام الفيومي لخط الظهر، مامادو سيلا، ماجد هاني، أحمد حمزاوي لخط الوسط، محمد اوناجم، علي سليمان، محمد شيكا لخط الهجوم

البدلاء: فرج شوقي، سيف الخشاب، كريم يحيى، محمد سعيد، عبد الفتاح شتا، عبد الرحمن بودا، اسلام عبد النعيم، حسن الشاذلي، كريم أشرف.

مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية

ويحتل فريق المصري البورسعيدي صدارة الدوري برصيد 11 نقاط ويأتي كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ19 برصيد نقطتين.

