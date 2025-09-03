الأربعاء 03 سبتمبر 2025
فيريرا يطلب سرعة تجهيز لاعب الزمالك خلال فترة التوقف الدولي

فيريرا
فيريرا

مباراة الزمالك والمصري، أكد مصدر بنادي الزمالك أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا طلب من الجهاز الطبي للفريق تكثيف الجهود لتجهيز اللاعب محمد شحاتة سريعًا خلال فترة التوقف الدولي.

ويعاني شحاتة من إصابة أبعدته عن المشاركة مؤخرًا، فيما يسعى الجهاز الفني للاستفادة منه في المباريات المقبلة، نظرًا لأهميته في وسط الملعب واعتماد المدرب على قدراته في أكثر من مركز.

يستعد فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي لمواجهتهما المرتقبة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز 

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة  الزمالك والمصري

وتذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

 

وخسر الزمالك من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

ويحتل وصافة الدوري بعشر نقاط.

مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية 

وكان المصري خاض مساء الأحد مباراته بالجولة الخامسة من  الدوري الممتاز والتي جمعته بنظيره فريق كهرباء الإسماعيلية، وهي المباراة التي انتهت بفوز النسور الخضر برباعية نظيفة ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد للنقطة الحادية عشر في صدارة جدول الترتيب.
 

