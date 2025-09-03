الأربعاء 03 سبتمبر 2025
رياضة

الزمالك يؤجل هذا الملف بسبب تجديد عقود اللاعبين

الزمالك
الزمالك

صرح مصدر داخل الزمالك، أن إدارة النادي قررت تأجيل ملف التعاقدات الشتوية إلى يناير المقبل، مؤكدة أن الأولوية في الوقت الحالي هي حسم ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف المصدر أن لجنة الكرة تسعى للحفاظ على قوام الفريق الأساسي قبل التفكير في ضم صفقات جديدة، لضمان الاستقرار الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي لمواجهتهما المرتقبة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز 

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة  الزمالك والمصري

وتذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

وخسر الزمالك من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

ويحتل وصافة الدوري بعشر نقاط.

مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية 

وكان المصري خاض مساء الأحد مباراته بالجولة الخامسة من  الدوري الممتاز والتي جمعته بنظيره فريق كهرباء الإسماعيلية، وهي المباراة التي انتهت بفوز النسور الخضر برباعية نظيفة ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد للنقطة الحادية عشر في صدارة جدول الترتيب.

وشهدت المباراة حصول عبد الرحيم دغموم نجم المصري على جائزة أفضل لاعب، وذلك للمباراة الثالثة خلال الأسابيع الخمس الماضية.

