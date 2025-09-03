ملفات تنتظر الحل في الزمالك.. أزمة سيف الجزيري تصل خط النهاية.. وتأجيل ملف صفقات يناير بسبب التجديدات

شهدت الساعات الماضية، محاولات داخل نادي الزمالك لتصحيح المسار واستغلال توقف الدوري لحل بعض الأزمات، التي عانى منها الفريق مؤخرا منذ انطلاق الموسم.

أزمة سيف الجزيري

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن أزمة التونسي سيف الدين الجزيري مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا في طريقها للانتهاء قريبًا، بعد أن أبدى اللاعب استعداده للاعتذار للمدرب عن الموقف الذي تسبب في الخلاف بينهما مؤخرًا.

وأوضح المصدر أن الإدارة حرصت على التدخل لاحتواء الأزمة سريعًا، خاصة أن الفريق مقبل على فترة مهمة من الموسم.

وأضاف أن الاتفاق تم على إنهاء الملف داخليًا، مع التشديد على عدم خروج أي تصريحات رسمية من النادي بشأن تفاصيل الأزمة، حفاظًا على استقرار الأجواء داخل غرفة الملابس ومنع أي تصعيد إعلامي قد يؤثر على اللاعبين.



صفقات يناير مؤجلة والأولوية للتجديدات

من ناحية أخرى، أوضح المصدر أن ملف صفقات يناير المقبل مؤجل بشكل كامل في الفترة الحالية، حيث اتفقت لجنة الكرة والجهاز الفني على أن الأولوية هي حسم تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

وشدد المصدر على أن النادي يركز في المقام الأول على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وعدم الدخول في مفاوضات لضم لاعبين جدد قبل ضمان استمرار العناصر الأساسية.

وأضاف أن الإدارة ترى أن الاستقرار الفني والإداري أهم في هذه المرحلة من التفكير في أسماء جديدة، خاصة أن الزمالك يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب الذين يثبتون أنفسهم بشكل تدريجي.

تجهيز محمد شحاتة في فترة التوقف الدولي

وفي سياق آخر، أشار المصدر نفسه إلى أن فيريرا طلب من الجهاز الطبي للزمالك سرعة تجهيز لاعب الوسط محمد شحاتة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويعاني شحاتة من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن المباريات الأخيرة، بينما يسعى الجهاز الفني للاستفادة منه مع عودة المنافسات، نظرًا لأهميته في خط الوسط وقدرته على شغل أكثر من مركز.

وأكد المصدر أن المدرب يضع اللاعب ضمن حساباته الأساسية، وأن عودته ستكون إضافة قوية في ظل ضغط المباريات المقبلة، خصوصًا مع حاجة الزمالك لعنصر فاعل في وسط الملعب قادر على الربط بين الخطوط وتقديم حلول هجومية ودفاعية.

فيريرا يتمسك بأحمد عبد الرحيم

وفي ملف اللاعبين الشباب، أكد المصدر أن فيريرا أبدى تمسكًا واضحًا باستمرار اللاعب الصاعد أحمد عبد الرحيم “ايشو ”، رافضًا فكرة رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأوضح أن المدرب يرى في اللاعب إمكانيات كبيرة تجعله مستقبل خط الوسط الهجومي للفريق، وهو ما دفعه للتأكيد على ضرورة منحه الفرصة تدريجيًا مع الفريق الأول. واعتبر فيريرا أن الدفع باللاعب في مباريات محددة سيكون أفضل من خروجه للإعارة، حتى يكتسب خبرة المشاركة مع زملائه في الفريق الأول.

رؤية فنية وإدارية موحدة

وبحسب المصدر، فإن الإدارة والجهاز الفني يتفقان على أن المرحلة الحالية تتطلب الهدوء والعمل بصمت بعيدًا عن أي ضغوط خارجية فبينما يسعى فيريرا لإعادة الانضباط الفني داخل الملعب، تعمل الإدارة على ترتيب الملفات الإدارية الخاصة بالعقود والتجديدات، مع تأجيل الصفقات الجديدة لحين وضوح الرؤية في نهاية الموسم.

وتؤكد كل المؤشرات أن الزمالك يسعى لاستعادة توازنه من خلال الانضباط الداخلي والحفاظ على العناصر المؤثرة، سواء من اللاعبين الأساسيين أو المواهب الصاعدة.

يستعد فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي لمواجهتهما المرتقبة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

وخسر الزمالك من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل وصافة الدوري بعشر نقاط.

مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية

وكان المصري خاض مساء الأحد مباراته بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز والتي جمعته بنظيره فريق كهرباء الإسماعيلية، وهي المباراة التي انتهت بفوز النسور الخضر برباعية نظيفة ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد للنقطة الحادية عشر في صدارة جدول الترتيب.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.