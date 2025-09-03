محمد صلاح: لاعبو الزمالك يتحملون الخسارة من دجلة ولا يجب التسرع بالحكم على فيريرا

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أنه ضد مطالب البعض برحيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يانيك فيريرا، بعد الخسارة الأخيرة أمام وادي دجلة في الدوري.

لا يجب تحميل المدرب وحده المسئولية

وأوضح صلاح أن الهزيمة لا يتحملها المدير الفني وحده، بل تقع على عاتق اللاعبين أيضًا، مشيرًا إلى أن الأداء داخل الملعب هو العامل الحاسم، وأن بعض الأخطاء الفردية ساهمت في خسارة الفريق.

ضرورة دعم الجهاز الفني

وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة أن الفريق يحتاج إلى دعم جماهيري وإداري في هذه المرحلة، وعدم الاستجابة للأصوات المطالبة برحيل المدير الفني مبكرًا، مؤكدًا أن الاستقرار الفني هو الطريق الصحيح لاستعادة النتائج الإيجابية.

الحكم بعد 7 مباريات على الأقل

وشدد صلاح على أن أي تقييم حقيقي لفيريرا يجب أن يكون بعد مرور 7 مباريات على الأقل، حتى يتمكن من فرض فكره الفني وتطبيق خططه التدريبية بشكل كامل.

رسالة للجماهير

ووجّه محمد صلاح رسالة لجماهير الزمالك بضرورة الصبر، مؤكدًا أن الفريق يمتلك عناصر مميزة قادرة على العودة سريعًا للمنافسة إذا ما تم توفير أجواء هادئة تساعد الجهاز الفني واللاعبين على التركيز داخل الملعب.

