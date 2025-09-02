تفاصيل البرنامج التدريبي لـ المصري قبل مواجهة الزمالك في الدوري

مباراة الزمالك والمصري، وضع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي برنامجا للفريق خلال فترة التوقف الحالية للدوري استعدادا لمواجهة الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب. في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

برنامج المصري قبل مواجهة الزمالك



ويستأنف الفريق الأول للنادي المصري تدريبات على ملعب الأكاديمية العربية البحرية ببورفؤاد لمدة 4 أيام عقب العودة من الراحة الخميس القادم ثم يغادر إلى أحد فنادق القاهرة للدخول في معسكر مغلق لمدة يومين يتدرب خلاله بملعب فندق الإقامة.



ثم يتوجه الفريق البورسعيدي إلى الإسكندرية ليدخل معسكرا مغلقا لمدة يومين قبل مواجهة الزمالك.

3 أيام راحة سلبية للاعبي المصري

وقرر نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية لثلاثة أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الخميس المقبل استعدادًا لمباراته بالجولة السادسة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك.

مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية

وكان المصري خاض مساء الأحد مباراته بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز والتي جمعته بنظيره فريق كهرباء الإسماعيلية وهي المباراة التي انتهت بفوز النسور الخضر برباعية نظيفة ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد للنقطة الحادية عشر في صدارة جدول الترتيب.

وشهدت المباراة حصول عبد الرحيم دغموم نجم المصري على جائزة أفضل لاعب وذلك للمباراة الثالثة خلال الأسابيع الخمس الماضية.

ثنائي المصري ضمن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

وأعلن الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني عن قائمة المنتخب لمعسكر شهر سبتمبر والذي يخوض خلاله الفريق مباراتيه أمام منتخبي إثيوبيا وبوركينا فاسو بالجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم والمقرر إقامتهما يومي الخامس والتاسع من سبتمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي وملعب الرابع من أغسطس بالعاصمة البوركينابية واجادوجو على الترتيب.

وضمت قائمة المنتخب 25 لاعبًا من بينهم ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أحمد عيد وخالد صبحي.

ثلاثي المصري ضمن قائمة منتخب مصر الثاني استعدادًا لكأس العرب

وأعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني عن قائمة المنتخب لمعسكره المقبل والذي يخوض فيه الفريق مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب المغرب استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وضمت قائمة المنتخب 27 لاعبًا من بينهم ثلاثي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الحارس عصام ثروت وزميليه عمر الساعي وميدو جابر.

