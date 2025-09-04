الخميس 04 سبتمبر 2025
مصدر بالزمالك: فيريرا يعود للقاهرة اليوم

فيريرا
فيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، يعود اليوم إلى القاهرة قادمًا من بلجيكا، بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها خلال الأيام الماضية.

ومن المنتظر أن يعقد المدير الفني جلسة مع جهازه المعاون فور وصوله، لمناقشة خطة الاستعداد للفترة المقبلة، قبل استئناف تدريبات الفريق استعدادًا للمباريات المحلية والإفريقية.

ويستعد فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي لمواجهتهما المرتقبة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز 

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة  الزمالك والمصري

وتذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة المحلية.

