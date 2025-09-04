شعبة المواد الغذائية تعلن عن انخفاض أسعار الشربات بمناسبة المولد النبوي

تحل ذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، التي تشهد زيادة في الإقبال على شراء المنتجات الغذائية والمشروبات، فما حالة السوق اليوم؟

تخفيضات على أسعار الشربات بمناسبة حلول المولد النبوي

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الأسواق المصرية تشهد خلال هذه الأيام تخفيضات على أسعار الشربات بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، وهو ما يعكس حرص التجار على التفاعل مع المناسبات الدينية الهامة وتقديم منتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين.

انخفاض أسعار السكر في الأسواق

وأوضح المنوفي أن تخفيض الأسعار يأتي استجابة لانخفاض أسعار السكر في السوق المحلي، حيث يتراوح سعر الكيلو حاليًا ما بين 28 إلى 33 جنيهًا، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة إنتاج الشربات.

أسعار زجاجات الشربات في السوق المحلي

وأشار إلى أن أسعار زجاجات الشربات هذا العام تتراوح ما بين 25 إلى 50 جنيهًا، وذلك بحسب نوع الصنف، وحجم الزجاجة، ونسبة التركيز، مؤكدًا أن هناك التزامًا عامًا من قبل التجار بضبط الأسعار وعدم المغالاة.

رقابة على جودة المنتجات المقدمة

وأكد المنوفي متابعة الجهات المعنية للسوق لضمان عدم استغلال المستهلكين، وأن هناك رقابة على جودة المنتجات المقدمة ومدى مطابقتها للمواصفات، خاصة في مواسم الإقبال الكبير مثل المولد النبوي.

استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين التاجر والمستهلك

وختم حديثه بدعوة المواطنين إلى الشراء من المحال والمنافذ المعروفة والمعتمدة، وتجنب المنتجات المجهولة المصدر، مع التأكيد على أن استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين التاجر والمستهلك هو الهدف الأساسي خلال هذه المرحلة.

