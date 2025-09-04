النهارده موسم، طريقة عمل الديك الرومي لعزومة مميزة في إجازة المولد النبوي

طريقة عمل الديك الرومي، الديك الرومي من الأكلات الفاخرة التي تزين الموائد في المناسبات الكبيرة والاحتفالات، ولا شك أن مناسبة المولد النبوي الشريف تستحق طبق مميز يجمع العائلة ويمنح جو من البهجة والكرم.

وطريقة عمل الديك الرومي، ليست صعبة حيث أن تحضير الديك الرومي يحتاج فقط بعض الصبر والدقة خاصة فى التتبيلة وطريقة السواء، لكنه في النهاية يقدم كوجبة شهية تليق بهذه المناسبة العطرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الديك الرومي.

مكونات عمل الديك الرومي:

ديك رومي كامل من 5 – 7 كيلو جرام حسب عدد الأفراد

كوب زبادي

نصف كوب خل

نصف كوب عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة مستردة

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زبدة مذابة

ملعقة كبيرة ملح خشن

ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

2 ملعقة كبيرة بهارات مشكلة

رأس ثوم مهروس

2 بصلة كبيرة مقطعة أرباع

أعواد كرفس وجزر للتسوية

ورق غار وحبهان اختياري

طريقة عمل الديك الرومي:-

يغسل الديك الرومي جيدا بالملح والخل والدقيق لإزالة أي زفارة.

ينقع في ماء مضاف إليه خل وعصير ليمون لمدة نصف ساعة ثم يشطف جيدا.

في وعاء عميق يخلط الزبادي مع الخل والليمون والمستردة والزيت والملح والتوابل جميعها والثوم المهروس.

باستخدام شوكة أو سكين حاد، يتم عمل شقوق صغيرة في لحم الديك حتى تتغلغل التتبيلة داخله.

يفرك الديك بالتتبيلة من الخارج والداخل جيدا.

يترك في الثلاجة مغطى لمدة لا تقل عن 6 ساعات، ويفضل ليلة كاملة ليأخذ الطعم جيدا.

يمكن حشو الديك بمزيج من الأرز المبهر أو الفريك مع المكسرات والزبيب لتعزيز النكهة.

في مقلاة يشوح البصل في قليل من السمن، ثم يضاف الأرز نصف المسلوق أو الفريك، مع قليل من القرفة والحبهان والزبيب والمكسرات.

يحشى الديك بالرغبة ويغلق بخلة أسنان أو خيط مطبخ.

في صينية كبيرة، يفرش الجزر والكرفس والبصل وورق الغار.

يوضع الديك فوق الخضار ويرش بالقليل من الزيت أو الزبدة.

يغطى بورق فويل بإحكام.

يدخل فرن ساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 3 أو 4 ساعات حسب وزن الديك، كل كيلو يحتاج تقريبا 40 دقيقة.

في آخر نصف ساعة، يرفع ورق الفويل ويدهن سطح الديك بالزبدة أو العسل المخفف بالماء ليأخذ لون ذهبي شهي.

يترك الديك ليهدأ قليلا قبل التقطيع حتى لا يخرج عصيره.

يقدم في طبق كبير مع الأرز المبهر أو البطاطس المحمرة أو الخضار السوتيه.

يمكن وضع مكسرات محمصة أو شرائح برتقال حوله لتعطي شكلًا رائعًا على المائدة.

يجب العلم بأن النقع والتتبيل لوقت كافى هو السر في طراوة الديك الرومي.

يفضل دهن الديك كل فترة أثناء الطهي بخليط من الزبدة أو المرق ليظل طري.

لا يقطع فور خروجه من الفرن حتى لا يفقد عصارة اللحم.

يمكن استخدام الديك الرومي المحشي بالفريك والمكسرات كخيار فاخر يليق بمائدة المولد.

