الصدام يشتعل، سلوت يوجه ضربة قاضية لـ محمد صلاح قبل أمم أفريقيا

قرر آرني سلوت، مدرب ليفربول، استبعاد النجم المصري محمد صلاح، نجم الفريق، من قائمة الفريق الخاصة بمواجهة إنتر ميلان، غدا الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "فيسبوك": "عاجل.. محمد صلاح خارج قائمة نادي ليفربول ولن يسافر مع الفريق إلى إيطاليا لمباراة دوري أبطال أوروبا ضد إنتر".

وأضاف خبير الميركاتو: "لقد جاء القرار من قبل إدارة ليفربول، بالإضافة إلى المدرب أرني سلوت".

وكان سلوت قرر جلوس صلاح على مقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات للفريق ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فلم يشارك في مباراتي وست هام وليدز يونايتد وظل حبيسا للدكة، فيما شارك كبديل في الشوط الثاني فقط أمام سندرلاند.

محمد صلا ينضم لمنتخب مصر

ومن المقرر أن ينضم صلاح إلى منتخب مصر مباشرة عقب مباراة برايتون الأسبوع المقبل، من أجل خوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها هذا الشهر في المغرب.

يذكر أن صلاح أثار ضجة عالمية كبيرة في الساعات الماضية، بعدما خرج بعد التعادل مع ليدز وجلوسه بديلا طوال المباراة، بتصريحات نارية تجاه مدربه وتجاه موقفه من اللعب للنادي في الفترة المقبلة.

وقال نجم روما السابق: "لقد قدّمتُ الكثير لهذا النادي على مر السنين، وخاصةً الموسم الماضي، والآن أجلس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب".

وأضاف: "يبدو أن النادي قد تخلى عني، هذا ما أشعر به.. أعتقد أنه من الواضح جدًا، أن أحدهم أراد أن أتحمل كل اللوم.. حصلتُ على الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أجلس على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات، لذا لا أستطيع القول إنهم أوفوا بوعدهم".

وأكمل: "قلتُ مرارًا إن علاقتي بالمدرب (سلوت) جيدة، وفجأة انقطعت علاقتنا، لا أعرف السبب.. لكن يبدو لي، من وجهة نظري، أن هناك من لا يريدني في النادي".

