هل يقود الأرجنتيني مارسيلو بيلسا منتخب أوروجواي لإنجازه الثالث بالمونديال؟

يقترب المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا من قيادة ثالث منتخب إلى نهائيات كأس العالم في مشواره الكروي.

نقطة واحدة تؤهل أوروجواي إلى كأس العالم





يحتاج منتخب أوروجواي إلى نقطة واحدة بالتعادل مع بيرو في الجولة 17 من تصفيات أمريكا الجنوبية على ملعب سنتيناريو الشهير في مونتيفيديو الذي يتسع لـ60 ألف متفرج لتضمن بطاقتها الى النهائيات بقيادة بييلسا (70 عاما).

كلاكيت ثالث مرة

وفي حال نجح بيلسا في قيادة أوروجواي إلى كأس العالم ستكون الثالثة، حيث سبق أن قاد منتخب بلاده الأرجنتين الى مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 وخرج بطريقة مفاجئة من الدور الأول قبل أن يقود تشيلي في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010 ويخرج من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام البرازيل 0-3.

يذكر ان أوروجواي بطلة العالم 1930 و1950 وتسعى إلى التأهل للمرة الخامسة تواليا إلى النهائيات، لاسيما أنها لم تخسر على أرضها أمام بيرو منذ 21 عاما.

ويغيب عن صفوف "لا سيليستي" لاعب وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي ومهاجم الهلال الجديد داروين نونيز.

