الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر ينهي مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة إثيوبيا (صور)

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، حصته التدريبية الثالثة على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في إطار استعداداته لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

بدأ المران بتدريبات الجري والإحماء، ثم أدى اللاعبون بعض التدريبات البدنية، واختتم بتقسيمة بين اللاعبين، قام خلالها المدير لفني حسام حسن بتحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية.

حضر مران منتخب مصر كل من المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الادارة والمستشار أحمد حلمي الشريف عضو المجلس ومحمد أبو حسين عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

 

قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر

ضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

حساب اتحاد الكرة يحتفي بمحمد صلاح

من جهة أخرى، احتفى الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على مواقع التواصل الإجتماعي، بقائد منتخب مصر الوطني محمد صلاح  بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي 2025 - 2026.

ونشر الحساب الرسمي لـ اتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورا للممر الشرفي الذي أقامه زملاء اللاعب في المنتخب الوطني، على هامش مران الفريق باستاد السلام استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

وكتب حساب اتحاد الكرة: “الأفضل حضر فـ وجب الاحتفال.. ممر شرفي من منتخب مصر للقائد محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم اثيوبيا بوركينا فاسو إستاد القاهرة الدولي التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

مواد متعلقة

حسام حسن يستقر على رباعي الدفاع في تشكيلة منتخب مصر أمام إثيوبيا

محترف وحيد، منتخب إثيوبيا يواجه مصر بالبدلاء في تصفيات كأس العالم

فتح مران منتخب مصر أمام وسائل الإعلام غدا الخميس

الطريق إلى المونديال.. منتخب مصر يستعد لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.. اكتمال الصفوف بانضمام صلاح ومرموش.. وودية في أمريكا استعدادًا للفراعنة

الأكثر قراءة

صفقة شاملة، أول رد من حماس على عرض ترامب لوقف الحرب في غزة

وداعا لسبوبة "القيصري"، الصحة تدرب الحوامل على الولادة الطبيعية (فيديو)

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ غدا

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

منها التعجيل بالدفن، مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

منتخب مصر ينهي مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة إثيوبيا (صور)

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منها التعجيل بالدفن، مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads