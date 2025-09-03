بيراميدز يستغل فترة التوقف لتجهيز رمضان صبحي

يستغل الجهاز الطبي لفريق بيراميدز فترة التوقف الحالية لتجهيز لاعبه رمضان صبحي الذي لم يشارك مع الفريق في أي مباراة منذ بداية الموسم.

إصابة رمضان صبحي

ويغيب رمضان صبحي عن مباريات بيراميدز بالدوري المصري منذ انطلاق الموسم الجديد بسبب الإصابة.

كانت الاصابة في البداية في العضلة الضامة وغاب رمضان صبحي عن الفريق خلال مواجهتي وادي دجلة والإسماعيلي، واكتمل شفاؤه وأصبح جاهزا لمواجهة المصري بالجولة الثالثة في الدوري الممتاز قبل أن تعاوده الإصابة مرة أخرى قبل مواجهة مودرن سبورت بالجولة الرابعة لكن إصابته هذه المرة في العضلة الخلفية.

كما غاب أيضا عن مواجهة بيراميدز والأهلي بالجولة الخامسة بالدوري والتي انتهت بفوز السماوي بثنائية نظيفة.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للعودة مجددا إلى صفوف الفريق

راحة للاعبي بيراميدز

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام خلال فترة التوقف الدولي بعد الفوز على الأهلي في الدوري.

موعد عودة بيراميدز للتدريبات

ومن المقرر أن يعود بيراميدز بطل قارة أفريقيا لاستئناف تدريباته بداية من يوم 5 سبتمبر استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس الإنتركونتيننتال

ويلتقي فريق بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في التاسعة مساء يوم 14 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

بيراميدز بطل أفريقيا

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2025، وهو الإنجاز الغير مسبوق بالنسبة لفريق خلال مشاركته الثانية فقط في البطولة، وبعد أقل من 7 سنوات على تأسيسه.

