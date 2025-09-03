الأربعاء 03 سبتمبر 2025
رياضة

نادي زد يودع وليد صلاح الدين بعد انتقاله للأهلي بطريقته الخاصة

وليد صلاح الدين،
وليد صلاح الدين، فيتو

وجه نادي زد الشكر إلى الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة السابق للفريق، وذلك بعد انتقاله إلى نفس المنصب بالنادي الأهلي بناء على موافقة النادي.

ونشر نادي زد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "شكرًا وليد صلاح الدين.. كل التوفيق في رحلتك القادمة مع النادي الأهلي".

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين

وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالأهلي

وأعلن النادي الأهلي، تعيين عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل مؤخرا عن الفريق، وتعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة للفريق الأول لكرة القدم.

 

ويستعد فريق  الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي وليد صلاح الدين نادي زد وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالاهلي

