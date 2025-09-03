الأربعاء 03 سبتمبر 2025
زد يوجه الشكر لعادل مصطفى بعد انتقاله إلى الأهلي

عادل مصطفي، فيتو
وجه نادي زد الشكر إلى عادل مصطفي، مدرب الفريق السابق، وذلك بعد انتقاله إلى النادي الأهلي بناء على موافقة النادي.

ونشر نادي زد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: شكرًا عادل مصطفى..نتمنى لك كل التوفيق في رحلتك القادمة "

وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالأهلي

وأعلن النادي الأهلي، تعيين عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل مؤخرا عن الفريق، وتعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة للفريق الأول لكرة القدم.

 

ويستعد فريق  الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

 

