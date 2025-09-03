الأربعاء 03 سبتمبر 2025
هجوم على متجر برشلونة احتجاجا على صفقة رعاية إسرائيلية (فيديو)

برشلونة، فيتو
احتج عدد من النشطاء أمام المتجر الرسمي لنادي برشلونة الإسباني بسبب تواطؤه مع الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل في قطاع غزة، وذلك من خلال صفقة رعاية إسرائيلية.

 

وذكرت صحيفة “Tribuna”  قيام النشطاء برش واجهة متجر نادى برشلونة بالطلاء بسبب عقد رعاية بين النادى ومنصة "سبوتيفاى" الذى استثمر رئيسها التنفيذى فى شركة دفاعات إسرائيلية. 

 

 

وأكدت الصحيفة أن النشطاء يرون أن الراعي الرسمي لنادي برشلونة يرتبط بشركات التكنولوجيا العسكرية والتي يتم تمويلها من قبل الرئيس التنفيذي دانييل إي ويو وتؤكدها الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن نادي برشلونة قد وافق على عقد رعاية مع منصة “Spotify” مقابل 700 مليون يورو.

