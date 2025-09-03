هجوم على متجر برشلونة احتجاجا على صفقة رعاية إسرائيلية (فيديو)

احتج عدد من النشطاء أمام المتجر الرسمي لنادي برشلونة الإسباني بسبب تواطؤه مع الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل في قطاع غزة، وذلك من خلال صفقة رعاية إسرائيلية.

وذكرت صحيفة “Tribuna” قيام النشطاء برش واجهة متجر نادى برشلونة بالطلاء بسبب عقد رعاية بين النادى ومنصة "سبوتيفاى" الذى استثمر رئيسها التنفيذى فى شركة دفاعات إسرائيلية.

➡️ La plataforma ecologista Futuro Vegetal torna a atacar la ciutat de Barcelona. Acusen al Futbol Club Barcelona de ser “còmplice del genocidi” pels seus patrocinis amb Spotify i el Congo



🔗 https://t.co/y8Dys8GNem pic.twitter.com/j9IulHyVGx — ElNacional.cat (@elnacionalcat) September 2, 2025

وأكدت الصحيفة أن النشطاء يرون أن الراعي الرسمي لنادي برشلونة يرتبط بشركات التكنولوجيا العسكرية والتي يتم تمويلها من قبل الرئيس التنفيذي دانييل إي ويو وتؤكدها الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن نادي برشلونة قد وافق على عقد رعاية مع منصة “Spotify” مقابل 700 مليون يورو.

