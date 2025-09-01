الإثنين 01 سبتمبر 2025
شهر عسل هدية، جلسة صلح بين أهل العروسين وإدارة قاعة أفراح ببني سويف (فيديو)

جلسة صلح بين أهل
جلسة صلح بين أهل العروسين وإدارة مجمع قاعات ببني سويف، فيتو

شهدت قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى بـ محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، جلسة صلح  بين أسرة عروسين من أبناء القرية وإدارة إحدى مجمع قاعات الأفراح، إثر مشاجرة بينهم أثناء حفل الزفاف، حيث قررت إدارة القاعات إهداء العروسين شهر العسل تعويضًا لهما عما حدث بالحفل.

 

 

جلسة صلح ودية بين أهل العروسين وإدارة مجمع قاعات ببني سويف

 

جاء ذلك بحضور أسرتي العروسين ومسئولي إدارة مجمع القاعات، وعدد من القيادات الطبيعية ورؤوس العائلات بالقرية، حيث انتهت جلسة الصلح على إنهاء الخلاف الذي نشب إثر مشاجرة بين أهل العروسين وأفراد الأمن الإدارى بمجمع القاعات بمدينة بنى سويف، أسفرت عن إصابة 10 أشخاص بينهم سيدات.

 

جلسة صلح ودية بين أهل العروسين وإدارة مجمع قاعات ببني سويف
جلسة صلح ودية بين أهل العروسين وإدارة مجمع قاعات ببني سويف

 

وكانت الأجهزة الأمنية ببني سويف، قد تلقت بلاغًا بمركز شرطة بني سويف بحدوث مشاجرة أثناء إقامة حفل زفاف بإحدى القاعات الكائنة بدائرة المركز بين شقيق العريس وفرد أمن إدارى بالقاعة لرفض الأول دفع الرسوم المقررة لدخول مكان التصوير وقيام الأخير بمنعه من الدخول، وقام على إثرها أهلية العروسين وأفراد الأمن والعاملين بالقاعة بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام عصى مما أدى لتدافعهم وإصابة عدد منهم.

تفاصيل مشاجرة أهل العروسين وإدارة مجمع قاعات أفراح ببني سويف

 

وعقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن حدوث مشاجرة بين أهل عروسين وأفراد أمن إدارى بإحدى القاعات ببنى سويف، تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف من تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (10 أشخاص) وبحوزتهم الأدوات المستخدمة "عصى خشبية، طفاية حريق", وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

جلسة صلح ودية بين أهل العروسين وإدارة مجمع قاعات ببني سويف
جلسة صلح ودية بين أهل العروسين وإدارة مجمع قاعات ببني سويف

 

وبحسب روايات شهود العيان، فقد بدأت الأحداث بمشادة كلامية بين عدد من الأطفال الموجودين في الفرح وحراس الأمن المسؤولين عن القاعة، عقب محاولة الصغار والفتيات دخول مكان مخصص للتصوير لالتقاط صور تذكارية، وهو ما قوبل بالرفض من قِبل الحراس.

 

وتطور الموقف سريعًا إلى اشتباك بالأيدي، ومع تدخل أقارب الأطفال تصاعد التوتر وتحولت المشادة إلى مشاجرة واسعة داخل القاعة، حيث قام أفراد الأمن ـ وفق الشهود ـ بإغلاق الأبواب على الحضور، بينهم سيدات وأطفال، وفتح طفايات الحريق مما تسبب في حالات اختناق، إضافة إلى استخدام أدوات حادة وعصي خشبية في الاعتداء على المعازيم، الأمر الذي أسفر عن إصابة 15 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى.

 

جلسة صلح ودية بين أهل العروسين وإدارة مجمع قاعات ببني سويف
جلسة صلح ودية بين أهل العروسين وإدارة مجمع قاعات ببني سويف

 

وأشار الشهود إلى أن العريس، الذي كان خارج القاعة وقت اندلاع المشاجرة، فوجئ عند وصوله بالمشهد المأساوي وبوجود عائلته والمدعوين في الشارع، ما دفعه إلى تأجيل حفل الزفاف وعدم توثيق عقد القران، تاركًا الحادث أثرًا نفسيًا بالغًا على العروسين وذويهم.

 

