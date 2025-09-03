تحرير 1800 محضر والتحفظ على سلع فاسدة ومجهولة المصدر ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية؛ لضمان جودة الخبز وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة، ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين، والحفاظ على صحة المواطنين، بالتنسيق بين مديرية التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الشهري لمديرية التموين عن شهر أغسطس 2025، والذي أعده محمد عبد الرحمن مدير المديرية، وتضمن نتائج الحملات المنفذة بالتعاون مع مباحث التموين على 1292 مخبزًا بلديًا، أسفرت عن تحرير 1037 محضرًا لمخالفات متنوعة شملت: نقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم إعطاء بون صرف، تدني مستوى النظافة، عدم وجود ميزان، التصرف في الحصة، عدم الالتزام بقائمة التشغيل، وعدم الاحتفاظ بالسجلات، إلى جانب تحويل 350 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار.

كما أسفرت الحملات على الأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز عن تحرير 748 محضرًا شملت مخالفات مثل: عدم حمل شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، الذبح خارج المجازر، عدم تغطية اللحوم بالشاش، إدارة منشآت بدون ترخيص، حيازة سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، بيع سلع بأزيد من السعر، تجميع مواد بترولية أو دقيق بلدي، ومخالفة التعليمات.

وفي مجال البدالين التموينيين، تم تحرير 92 محضرًا لعدم ممارسة النشاط بالشكل المعتاد، وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وغياب الشهادات الصحية.

