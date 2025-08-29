نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ ببني سويف

أعلنت اللجنة العامة الفرعية للانتخابات بـ محافظة بني سويف، برئاسة المستشار هشام مصطفى، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة لـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تمهيدًا لإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادًا لإعلان النتائج النهائية رسميًا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن سلفًا.

الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ ببني سويف

وأظهرت المؤشرات الأولية لحصر الأصوات في نظام القائمة أن عدد من لهم حق التصويت بلغ 2 مليون و80 ألفًا و140 ناخبًا، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 168 ألفًا، وسُجلت 166 ألفًا و599 صوتًا صحيحًا مقابل 1401 صوتًا باطلًا من إجمالي من أدلو بأصواتهم.

وأظهرت نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين حصول "هشام محمد مجدي" المرشح عن حزب الجبهة الوطنية على (139442) صوتًا، بينما حصله منافسه "علي فايز الفرجاني" المرشح عن حزب الوعي على (27157) صوتًا، ووفقًا للحصر العددي يفوز مرشح حزب الجبهة الوطنية بالمقعد الثالث "بالنظام الفردي" بـ محافظة بني سويف، بعدما حسما مرشحا حزب مستقبل وطن "احمد محسن مبارك ومحمد علي عبد الفضيل" مقعدين من الجولة الأولى، فيما فاز مرشحو القائمة الوطنية "احمد ابو هشيمة ونادر نسيم وحسن جعفر" بالمقاعد الثلاث المخصصة للمحافظة في الجولة الأولى أيضًا.

2 مليون و80 ألف ناخبًا وناخبة موزعين على 371 لجنة

يُذكر أن محافظة بني سويف كانت قد أستعدت لـ انتخابات مجلس الشيوخ لإستقبال أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخبًا وناخبة ممن يحق لهم التصويت، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقرًا انتخابي على مستوى المحافظة بواقع 74 مقرا إنتخابيًا بدائرة مركز ومدينة بني سويف "مركز وبندر وشرق النيل"، و29 مقر إنتخابي بمركز ومدينة ناصر، و50 مقرًا انتخابيًا بمركز ومدينة سمسطا، و44 مقرًا إنتخابيًا بمركز ومدينة اهناسيا، و60 مقرًا إنتخابيًا بمركز ومدينة ببا، و47 مقرًا إنتخابيًا بمركز ومدينة الواسطى، و64 مقرًا إنتخابيًا بمركز ومدينة الفشن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.