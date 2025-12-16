وكالة الفضاء المصرية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "SPNEX" ودخوله المدار

18 حجم الخط

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء حول إعلان وكالة الفضاء المصرية، نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري "SPNEX" ودخوله مداره المخصص بنجاح، وبدء إرسال إشاراته الأولى، في خطوة تؤكد التزام مصر بتطوير قدراتها الفضائية.

يأتي إطلاق "SPNEX" ضمن برامج وكالة الفضاء المصرية الطموحة لتطوير الأقمار الصناعية من فئة النانو، ويمثل تأكيدًا راسخًا لقدرة الكفاءات الوطنية المصرية على تنفيذ منظومات فضائية متكاملة، بدءًا من مراحل التصميم والتصنيع الدقيقة، مرورًا بعمليات التجميع والتكامل والاختبار المعقدة، وصولًا إلى التشغيل الفعلي للقمر في المدار.

ويُعد القمر الصناعي "SPNEX" بمنزلة مختبر علمي متكامل يدور في الفضاء، وقد تم تطويره في إطار تعاون مثمر بين وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف تعزيز البحث العلمي وتطبيقات الفضاء في مصر.

يتخصص "SPNEX" في قياس خصائص البلازما في طبقات الأيونوسفير العليا، مما سيسهم بشكل كبير في دعم الدراسات العلمية المتعلقة بتأثيرات العواصف الشمسية والمغناطيسية على بيئة الفضاء المحيطة بالأرض. كما سيساعد في بناء نماذج دقيقة لخصائص الأيونوسفير، وتقديم بيانات حيوية لدعم أبحاث المناخ العالمية والمحلية.

تم تطوير القمر بالكامل داخل مختبرات وكالة الفضاء المصرية منذ الربع الأول من عام 2022، مما يعكس التزام الوكالة بتوطين تكنولوجيا الفضاء. وقد جرى تنفيذ جميع عمليات التجميع والتكامل والاختبار الدقيقة داخل مركز AIT المتخصص التابع للوكالة بالمدينة الفضائية المصرية، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

ومن المقرر أن يتم إتاحة بيانات القمر "SPNEX" قريبًا للباحثين في الجامعات والمراكز البحثية المصرية، بهدف دعم وتشجيع البحث العلمي التطبيقي وتطوير تطبيقات فضائية مبتكرة تخدم التنمية المستدامة في مصر.

