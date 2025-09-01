محافظ بني سويف يُكرم فريق مركز شباب بلفيا بطل دوري منتخبات مجالس المدن

سلّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، كأس دوري منتخبات مجالس المدن في خماسي كرة القدم (النسخة الـ36) لمنتخب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب نادي الشباب الرياضي بـ مدينة بني سويف.

ختام دوري منتخبات مجالس المدن ببني سويف

وشهد حفل التكريم حضور كل من: هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، وعلي حماد رئيس مركز الفشن، ومحمد بكري رئيس مركز ببا، والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، وفواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف، وعبدالله سيف مدير إدارة الرياضة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية من بينهم مسلم عمارة مدير إدارة شباب غرب بني سويف، وسعيد إبراهيم مدير إدارة شباب الفشن، ورائد رمضان مدير إدارة شباب ببا، ورفاعي شوقي مدير إدارة شباب ناصر، إلى جانب ومجدي صالح مدير النادي وأعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب المشاركة في البطولة.

محافظ بني سويف مع فريق مركز شباب بلفيا

وحرص محافظ بني سويف على التقاط الصور التذكارية مع فرق المربع الذهبي، حيث سلّم فريق مركز شباب بلفيا كأس البطولة ومكافأة المركز الأول، كما كرّم الوصيف مركز شباب الجمهود، والفريق الحاصل على المركز الثالث مركز شباب الضباعنة/ ببا بعد فوزه على مركز شباب بهبشين التابع لإدارة ناصر بنتيجة هدفين نظيفين في مباراة تحديد المركز الثالث.

16 فريقا يشاركون بكأس محافظ بني سويف

ومن جانبه، أوضح مدير الشباب والرياضة ببني سويف، أن البطولة التي تحمل اسم "كأس المحافظ" شارك فيها 16 فريقًا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، وصعد أول وثاني كل مجموعة إلى دور الثمانية، ثم الفائزون إلى نصف النهائي، قبل إقامة مباراتي تحديد المراكز الأربعة الأولى، موجهًا الشكر للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على دعمه الدائم، وحرصه على حضور المباراة النهائية وتكريم الفرق الفائزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.