الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يُكرم فريق مركز شباب بلفيا بطل دوري منتخبات مجالس المدن

محافظ بني سويف يسلك
محافظ بني سويف يسلك الكأس لفريق مركز شباب بلفيا، فيتو

سلّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، كأس دوري منتخبات مجالس المدن في خماسي كرة القدم (النسخة الـ36) لمنتخب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب نادي الشباب الرياضي بـ مدينة بني سويف.

 

ختام دوري منتخبات مجالس المدن ببني سويف

وشهد حفل التكريم حضور كل من: هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، وعلي حماد رئيس مركز الفشن، ومحمد بكري رئيس مركز ببا، والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، وفواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف، وعبدالله سيف مدير إدارة الرياضة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية من بينهم مسلم عمارة مدير إدارة شباب غرب بني سويف، وسعيد إبراهيم مدير إدارة شباب الفشن، ورائد رمضان مدير إدارة شباب ببا، ورفاعي شوقي مدير إدارة شباب ناصر، إلى جانب ومجدي صالح مدير النادي وأعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب المشاركة في البطولة.

 

محافظ بني سويف مع فريق مركز شباب بلفيا
محافظ بني سويف مع فريق مركز شباب بلفيا

 

وحرص محافظ بني سويف على التقاط الصور التذكارية مع فرق المربع الذهبي، حيث سلّم فريق مركز شباب بلفيا كأس البطولة ومكافأة المركز الأول، كما كرّم الوصيف مركز شباب الجمهود، والفريق الحاصل على المركز الثالث مركز شباب الضباعنة/ ببا بعد فوزه على مركز شباب بهبشين التابع لإدارة ناصر بنتيجة هدفين نظيفين في مباراة تحديد المركز الثالث.

 

16 فريقا يشاركون بكأس محافظ بني سويف 

ومن جانبه، أوضح مدير الشباب والرياضة ببني سويف، أن البطولة التي تحمل اسم "كأس المحافظ" شارك فيها 16 فريقًا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، وصعد أول وثاني كل مجموعة إلى دور الثمانية، ثم الفائزون إلى نصف النهائي، قبل إقامة مباراتي تحديد المراكز الأربعة الأولى، موجهًا الشكر للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على دعمه الدائم، وحرصه على حضور المباراة النهائية وتكريم الفرق الفائزة.

 

شهر عسل هدية، جلسة صلح بين أهل العروسين وإدارة قاعة أفراح ببني سويف (فيديو)

حبس 10 أشخاص في مشاجرة داخل قاعة أفراح ببني سويف

والد عريس بني سويف: ابني حاول يبوس رأس مدير قاعة الأفراح لكنه رفض وقال لازم يتضرب (فيديو)

الحفل تحول إلى فوضى، القبض على أطراف مشاجرة داخل قاعة أفراح ببني سويف

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ ببني سويف

السيشن السبب، قاعة أفراح ببني سويف تكشف تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد الأمن (فيديو)

محافظ بني سويف يتابع انتهاء التصويت وفرز أصوات إعادة انتخابات الشيوخ

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

شهادة تقدير و150 ألف جنيه، تضامن بني سويف تكرم عامل مزلقان السادات

محافظ بني سويف يتابع انتظام التصويت باليوم الثاني لإعادة الشيوخ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

شهر عسل هدية، جلسة صلح بين أهل العروسين وإدارة قاعة أفراح ببني سويف (فيديو)

حبس 10 أشخاص في مشاجرة داخل قاعة أفراح ببني سويف

والد عريس بني سويف: ابني حاول يبوس رأس مدير قاعة الأفراح لكنه رفض وقال لازم يتضرب (فيديو)

الحفل تحول إلى فوضى، القبض على أطراف مشاجرة داخل قاعة أفراح ببني سويف

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ ببني سويف

السيشن السبب، قاعة أفراح ببني سويف تكشف تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد الأمن (فيديو)

محافظ بني سويف يتابع انتهاء التصويت وفرز أصوات إعادة انتخابات الشيوخ

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده؟، أزهري يوضح (فيديو)

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads