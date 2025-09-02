مصرع شاب وإصابة اثنين في تصادم سيارة بدراجة نارية ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أعلى كوبري النيل القديم بمحافظة بني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حيث استقبلت المستشفى جثمان شاب يدعى محمد ا.ش، يبلغ من العمر 17 عامًا، وتم إيداعه مشرحة المستشفى، فيما استقبلت المستشفى المصابين جابر م.ج، 17 عامًا، وإبراهيم ح.ا، 18 عامًا، وتم إدخالهما قسم الاستقبال والطوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

