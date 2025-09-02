الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
مصرع شاب وإصابة اثنين في تصادم سيارة بدراجة نارية ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أعلى كوبري النيل القديم بمحافظة بني سويف.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

 

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حيث استقبلت المستشفى جثمان شاب يدعى محمد ا.ش، يبلغ من العمر 17 عامًا، وتم إيداعه مشرحة المستشفى، فيما استقبلت المستشفى المصابين جابر م.ج، 17 عامًا، وإبراهيم ح.ا، 18 عامًا، وتم إدخالهما قسم الاستقبال والطوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 

