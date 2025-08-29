الحفل تحول إلى فوضى، القبض على أطراف مشاجرة داخل قاعة أفراح ببني سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف القبض على عدد من المتهمين في واقعة مشاجرة كبيرة شهدتها إحدى قاعات الأفراح بمدينة بني سويف، بعدما نشبت مشادة بين عدد من أقارب العروسين وأفراد الأمن المكلفين بتأمين القاعة، الأمر الذي تسبب في حالة من الفوضى والهرج بين الحضور، وسط محاولات لاحتواء الموقف.

القبض على طرفي مشاجرة قاعة أفراح ببني سويف

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء الأربعاء الماضي داخل مجمع قاعات، حيث وقعت مشاجرة عنيفة بين بعض من أهالي العروسين وجاردات القاعة، وبحسب ما رصدته المعاينة الأولية، ومقاطع الفيديو التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الشرارة الأولى اندلعت عندما حاول أحد أقارب العروسين دخول منطقة التصوير المخصصة للعروسين فقط، وهو ما رفضه أفراد الأمن، ليبدأ الأمر كمشادة كلامية لم تلبث أن تحولت إلى مشاجرة بالأيدي.

وأظهرت المقاطع المتداولة مشاهد فوضى وتدافع شديد بين المعازيم، بينما ظهر بعض الأشخاص وهم يستخدمون عصا وطفايات حريق خلال المشاجرة، ما أثار جدلًا كبيرًا عبر موقع فيسبوك، خاصة أن الحفل تحول في دقائق معدودة من أجواء فرح إلى مشهد غير مألوف صاحبه تكسير وإتلاف بعض محتويات القاعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لـ مديرية أمن بني سويف إلى موقع الحادث، وبدأت في السيطرة على الموقف، والتحفظ على المتهمين من طرفي المشاجرة، سواء من بين أقارب العروسين أو من أفراد الأمن المكلفين بتأمين القاعة، كما باشرت فرق البحث الجنائي الاستماع إلى أقوال الشهود والمتواجدين وقت وقوع الاشتباك، وجمع الأدلة اللازمة لبيان ملابسات الحادث بشكل كامل.

التحريات: المشاجرة أنهت حفل الزفاف قبل موعده

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات ما زالت مستمرة للوقوف على كافة تفاصيل ما جرى، والتأكد من المسؤوليات الجنائية لكل طرف، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تورطه في الواقعة.

وأوضحت المصادر أن ما جرى تسبب في إنهاء حفل الزفاف قبل موعده، حفاظًا على سلامة الحضور ومنع تفاقم الأحداث، فيما لم تصدر بعد بيانات رسمية نهائية توضح ما انتهت إليه التحقيقات الجارية.

قاعة الافراح: 30 جنيها سبب اندلاع المشاجرة

وفي السياق ذاته، أصدرت إدارة مجمع القاعات، بيانًا أكدت فيه أن بداية الأزمة تعود إلى رفض أحد الحضور دفع رسوم دخول قدرها 30 جنيهًا خاصة بمرافقي جلسات التصوير، وهو ما تسبب في الاعتداء على فرد أمن وتطور لاحقًا إلى اعتداءات على مدير القاعة وبعض أفراد الطاقم وإصابتهم بجروح، وأشارت الإدارة إلى أن المشاجرة نتج عنها تكسير بعض المحتويات داخل القاعة، الأمر الذي استدعى إنهاء الحفل حرصًا على سلامة الضيوف.

وأكد البيان، أن القاعة لن تتهاون مع أي أعمال عنف، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين، مشددًا على حرصها الدائم على توفير أجواء آمنة وراقية لضيوفها، وأن ما حدث مجرد واقعة فردية لا تعكس سياسة المكان.

