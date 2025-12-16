الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
أحمد حسن يكشف أسباب إخفاق منتخب مصر في كأس العرب

أكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر الذي شارك في كأس العرب، أن الإصابات كانت السبب الرئيسي في غياب عدد من اللاعبين عن قائمة المنتخب المشاركة في البطولة، موضحًا أن كلًا من حسين الشحات وأحمد عبد القادر ومصطفى شلبي لم يتمكنوا من الانضمام بسبب ظروفهم البدنية.

 

تصريحات قوية من أحمد حسن

وأوضح أحمد حسن، في تصريحات تلفزيونية، أن القرار الفني تم اتخاذه بالتنسيق مع المدير الفني حلمي طولان، وبناءً على ثقته ورغبته، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني حاول تجهيز أفضل مجموعة ممكنة في ظل المعطيات المتاحة.

وأعرب مدير منتخب مصر عن حزنه لخروج المنتخب من الدور الأول لبطولة كأس العرب، مؤكدًا أن الظروف لم تسمح بتحقيق نتائج أفضل، رغم حرصه على رفع الروح المعنوية للاعبين قبل انطلاق البطولة، مضيفًا أن الوصول إلى الدور التالي لم يكن متوافقًا مع قناعاته في ظل هذه القائمة.

وتطرق أحمد حسن للحديث عن الانتقادات التي طالته بسبب تواصله مع اللاعبين على خط الملعب، مؤكدًا أن حديثه كان فنيًا وطبيعيًا، متسائلًا عن سبب تضخيم الأمر مقارنة بمواقف مشابهة لمديرين آخرين في الأندية، ومشددًا على أن التعامل يجب أن يكون بمعيار واحد مع الجميع.

