السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

والد عريس بني سويف: ابني حاول يبوس رأس مدير قاعة الأفراح لكنه رفض وقال لازم يتضرب (فيديو)

والد عريس بني سويف
والد عريس بني سويف يروي تفاصيل مشاجرة قاعة الأفراح، فيتو

قال جابر رفعت، والد العريس في واقعة المشاجرة التي شهدتها قاعة حفل زفاف بـ محافظة بني سويف، إنه فوجئ بتحول ليلة الفرح إلى مشهد من الفوضى والاشتباكات، موضحًا أن بداية الأزمة كانت بين شقيق العريس وأحد أفراد الأمن بقاعة البارون.

 

رواية والد عريس بني سويف

وأوضح الحاج جابر، المقيم بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى ببني سويف، أن شقيق العريس كان يرغب في دخول جلسة التصوير "السيشن" مع العريس، إلا أن أفراد الأمن رفضوا السماح له رغم دفع قيمة تذكرة الدخول وقدرها 30 جنيهًا، وهو ما أشعل الخلاف بين الطرفين.

 

وأضاف والد عريس بني سويف: "لما حصلت المشاجرة حاولنا نرضي فرد الأمن، وأخو العريس نزل علشان يبوس دماغه، لكن مدير القاعة رفض وقال لازم يتضرب زي ما ضربه، وفوجئنا بمجموعة أشخاص يحملون عصي وحديد، وكان معهم طفايات حريق، وبدأوا في إطلاقها داخل القاعة، مما تسبب في اختناق الحضور وسقوط الأطفال، وكان المنظر بشع".

 

عروسين  بني سويف
عروسين  بني سويف

 

المشاجرة بدأت قبل كتب الكتاب

وأشار والد العريس إلى أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، من بينهم ابنة شقيقته التي تعاني من مرض في القلب، قائلًا: "لقيتها وقعت وخدتها وروحت المستشفى"، لافتًا إلى أن هذه الأحداث وقعت قبل لحظات من بدء  كتب الكتاب، الأمر الذي دفع المعازيم إلى مغادرة القاعة مسرعين.

 

وتابع الحاج جابر، أن الموقف تطور بشكل غير متوقع، حيث اتهم أصحاب قاعة البارون ومدير التصوير والسيشن بالتعدي على المعازيم وسرقة ممتلكاتهم أثناء الفوضى، مشددًا على أن ما جرى كان إهانة كبيرة لأسرته وضيوفه في ليلة كان من المفترض أن تكون للاحتفال لا للمشاجرات.

 

والد عريس بني سويف
والد عريس بني سويف

 

والد عريس بني سويف يطالب برد الاعتبار

وأكد والد العريس أنه تقدم ببلاغ رسمي للجهات الأمنية ببني سويف ضد إدارة القاعة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوقه ومحاسبة المتسببين في الواقعة، مشيرًا إلى أن ما حدث ترك أثرًا نفسيًا سيئًا على العريس وعروسه وأفراد العائلة، وأنه لن يتنازل عن حقه حتى يتم رد الاعتبار.

واختتم والد عريس بني سويف، حديثه بالتأكيد على أن الواقعة يجب أن تكون جرس إنذار لضرورة تشديد الرقابة على قاعات الأفراح، والتأكد من التزام إدارتها بحسن التعامل مع العملاء وضيوفهم، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة التي تحوّل الأفراح إلى مآسٍ.

 

الحفل تحول إلى فوضى، القبض على أطراف مشاجرة داخل قاعة أفراح ببني سويف

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ ببني سويف

السيشن السبب، قاعة أفراح ببني سويف تكشف تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد الأمن (فيديو)

محافظ بني سويف يتابع انتهاء التصويت وفرز أصوات إعادة انتخابات الشيوخ

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

شهادة تقدير و150 ألف جنيه، تضامن بني سويف تكرم عامل مزلقان السادات

محافظ بني سويف يتابع انتظام التصويت باليوم الثاني لإعادة الشيوخ

إعادة الشيوخ 2025، طوابير الشباب والفتيات تصطف أمام لجان دلاص ببني سويف

جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ، محافظ بني سويف يتابع انتظام التصويت باللجان

طوابير السيدات تتصدر المشهد أمام لجان إعادة الشيوخ ببني سويف (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

الحفل تحول إلى فوضى، القبض على أطراف مشاجرة داخل قاعة أفراح ببني سويف

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ ببني سويف

السيشن السبب، قاعة أفراح ببني سويف تكشف تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد الأمن (فيديو)

محافظ بني سويف يتابع انتهاء التصويت وفرز أصوات إعادة انتخابات الشيوخ

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

شهادة تقدير و150 ألف جنيه، تضامن بني سويف تكرم عامل مزلقان السادات

محافظ بني سويف يتابع انتظام التصويت باليوم الثاني لإعادة الشيوخ

إعادة الشيوخ 2025، طوابير الشباب والفتيات تصطف أمام لجان دلاص ببني سويف

الأكثر قراءة

والد عريس بني سويف: ابني حاول يبوس رأس مدير قاعة الأفراح لكنه رفض وقال لازم يتضرب (فيديو)

ليدز يتعادل سلبيا مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

إعلام عبري يزعم نجاح اغتيال أبو عبيدة بنسبة 95%

إعلام عبري: أنباء عن اغتيال أبو عبيدة

ننشر أسماء 7 من مصابي حادث انقلاب عربة القطار الروسي بالضبعة

الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب عربة قطار مطروح

المعاينة تكشف الأسباب الأولية لـ انقلاب عربات القطارالروسي بالضبعة

60 جنيها للكيلو، أسعار حلوى المولد 2025 في السيدة زينب (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيرة والد الرسول وقصة زواجه ووفاته وعمر النبي حينها

كيف يتطهر رائد الفضاء للصلاة أثناء رحلته الفضائية؟ الإفتاء توضح

هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها البخيل دون علمه ؟..عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads