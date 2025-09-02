الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفال الديني الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1447هـ، والذي أقيم بمسجد عمر بن عبد العزيز.

حضر الاحتفال كل من: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ عبد الموجود عبد الله رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، الشيخ محمد رضا عبد الحليم مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ببني سويف، الشيخ رجب حسين مدير الإدارات بمديرية الأوقاف، علي يوسف من مدينة بني سويف، الشيخ علي دياب مدير إدارة البندر، المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، إلى جانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وعلماء الأزهر والأوقاف، وجمع من المواطنين.

 

احتفالية أوقاف بني سويف بالمولد النبوي الشريف

 

بدأت الفعاليات، التي قدّمها الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ببني سويف، بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ عادل حيدر، أعقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف تناول فيها الدروس المستفادة من ذكرى مولد نبي الرحمة، وأهمية الاقتداء بأخلاقه ومواقفه العطرة، مؤكدًا أن إحياء هذه المناسبة يكون بإبراز عظمة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وإنسانيته ورحمته في التعامل مع الجميع. واختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية ألقاها الشيخ عادل حيدر.

 

وفي الختام، حرص محافظ بني سويف، على مصافحة الحضور وتقديم التهنئة لهم ولأهالي المحافظة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والاستقرار والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري بكل خير في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

