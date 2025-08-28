السيشن السبب، قاعة أفراح ببني سويف تكشف تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد الأمن (فيديو)

أصدرت إدارة إحدى قاعات الأفراح بمدينة بني سويف بيانًا توضيحيًا، بشأن المشاجرة التي وقعت بين أهل العروسين وعدد من أفراد أمن القاعة، على خلفية خلاف حول دخول بعض أقارب العروسين إلى منطقة التصوير «السيشن»، ما أسفر عن وقوع إصابات بين الطرفين.

30 جنيهًا تتسبب في مشاجرة بحفل زفاف ببني سويف

وأوضح البيان أن بداية الأزمة كانت عندما رفض أحد الحضور سداد رسوم دخول قدرها 30 جنيهًا، والمقررة لمرافقي جلسات التصوير، الأمر الذي تسبب في نشوب مشادة كلامية انتهت بالاعتداء على فرد الأمن.

وأضافت الإدارة أن الموقف تطور سريعًا إلى اعتداء جسدي على مدير القاعة وعدد من أفراد الطاقم، ما أسفر عن إصابتهم بجروح بالغة، قبل أن يتدخل بعض من أهل العروسين ويتحول الأمر إلى مشاجرة كبيرة أدت إلى تكسير بعض محتويات القاعة وحدوث حالة فوضى بين الحضور.

وأكدت إدارة القاعة أنها اضطرت إلى إنهاء حفل الزفاف حفاظًا على الأرواح والمكان، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي أعمال عنف، وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في تلك الواقعة.

واختتم البيان بالتأكيد على حرص القاعة على توفير أجواء آمنة وراقية لجميع ضيوفها، واعتبار ما جرى تصرفًا فرديًا لا يعكس سياسة المكان، مع تقديم اعتذارها للحضور عما بدر من تجاوزات.

كاميرات المراقبة توثق مشاجرة أهالي عروسين ببني سويف

وكانت محافظة بني سويف شهدت مشاجرة اندلعت بسبب الخلاف على دخول بعض أقارب العروسين لمنطقة التصوير، وأسفرت عن إصابات بين الحضور، وانتشرت مقاطع فيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد من الواقعة، بما في ذلك حالة الذعر التي انتابت الأهالي نتيجة استخدام العصي «الشوم» وبودرة طفايات الحريق خلال المشاجرة، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا من رواد تلك المواقع الذين أعربوا عن حزنهم لما حدث، مطالبين بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وفي لفتة إنسانية، بادر اللواء فؤاد الوكيل، مدير أحد الأندية الحكومية ببني سويف، بدعوة أسرتي العروسين لتنظيم حفل زفاف بديل لهما في إحدى قاعات النادي الذي يديره، تعويضًا لهما عن عدم استكمال حفل زفافهما نتيجة الأحداث المؤسفة التي شهدتها القاعة.

