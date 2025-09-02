أخبار مصر اليوم: أول تعليق من وزير الصحة على وفاة الإعلامية عبير الأباصيري.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.. والتعليم العالي تعلن موعد تنسيق الدبلومات الفنية

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

قدم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، العزاء لأسرة الإعلامية عبير الأباصيري، موضحا: “أرسلنا لجانا لفحص الشكاوى وتم تفريغ الكاميرات، والتواصل مع الإسعاف لمعرفة كافة التفاصيل".

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن الإعلامية هبة الأباصيري وصلت مستشفى الهرم التخصصي، وكانت تعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية ونقص في الأكسجين، وتم وضعها على جهاز أوكسجين، وإجراء كل الفحوصات الطبية، ولم يتم طلب أي مبالغ مالية منها ".

اعتمد أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (‏العلمي– الأدبي)، ‏للعام الدراسي 2024/2025م، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وخالد إبراهيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية.

وتقدم لأداء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسمين( العلمي – الأدبي) 66369 طالبا وطالبة، حضر منهم 66330 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة ‏‏80.25%.

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لدخول طاقات جديدة من طاقة الرياح بإجمالي قدرات تصل إلى 3034 ميجاوات، وكذلك مشروعات الطاقة الشمسية القائمة بإجمالي قدرات تصل إلى 2241 ميجاوات، بالاضافة إلى 300 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين.

وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على عدد من المشروعات بإجمالي قدرات 1300 ميجاوات من طاقة الرياح، و2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وكذلك 800 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين.

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 4/ 9/ 2025 حتى يوم السبت الموافق 13/9/2025

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة ثلاث كليات جديدة الي جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا RST وهي كلية الصيدلة، وكلية الفنون والتصميم، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ليصبح إجمالي عدد الكليات في الجامعة تسع كليات يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتحديث المُستمر لمنظومة التعليم الجامعي، سعيًا لتحسين جودة مخرجاته، ومواكبة البرامج التعليمية لأحدث التطورات وتقليل الاغتراب.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة: إن القرار يعكس ثقة الحكومة ووزارة التعليم العالي في نجاح العملية التعليمية بكليات الجامعة ومدي الاهتمام بجودة التعليم وتدريب الطلاب عمليا وتأهيلهم لسوق العمل من خلال اكسابهم مهارات متنوعة والاهتمام بالبحث العلمي والنشر الدولي.

توقع ماجد صلاح، محامي أسرة الراحل إبراهيم شيكا صدور قرار من النيابة العامة باستخراج جثمان اللاعب الراحل خلال أيام قليلة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "تفاعلكم"، تقديم الإعلامية سارة دندراوي، المذاع على فضائية "العربية"، إن الهدف من استخراج جثمان الراحل إبراهيم شيكا، هو التأكد من وجود كافة أجزاء جسمه، موضحا أن إصابة الراحل بالسرطان أو لا ليست قضية أسرة الراحل، ولكن الأزمة تكمن فى أنه هل تم الاتجار بأعضائه؟

