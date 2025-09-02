فتح باب الترخيص لـ 200 سيارة فان 7 ركاب للعمل بديلا عن الربع نقل بـ 6 أكتوبر

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عن فتح باب الترخيص لعدد 200 سيارة فان سعة 7 ركاب للعمل داخل المدينة كبديل لسيارات ربع النقل "الكبوت"، وذلك تنفيذًا لـ قرار محافظ الجيزة رقم 532 لسنة 2025.

تطوير منظومة النقل الجماعي والحد من المظاهر العشوائية

وأوضح الجهاز أن هذا الطرح يأتي استكمالًا لخطة تطوير منظومة النقل الجماعي والحد من المظاهر العشوائية، حيث تم مؤخرًا الانتهاء من قرعة ترخيص 100 سيارة أجرة جديدة بالمدينة.

سعر كراسة الشروط

وأشار الإعلان إلى أن كراسة الشروط متاحة بمقر جهاز المدينة بسعر 1000 جنيه، على أن يتم سحب الكراسات وتقديم الأوراق المطلوبة خلال الفترة من 15 سبتمبر 2025 وحتى 15 أكتوبر 2025، ليتم بعدها إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين.

وأكد جهاز مدينة 6 أكتوبر أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على توفير وسائل نقل حضارية وآمنة للمواطنين، وإحلال المركبات غير المرخصة ببدائل عصرية تخدم سكان وزوار المدينة.

