مجلس الوزراء يوافق علي افتتاح 3 كليات جديدة بجامعة الريادة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة ثلاث كليات جديدة الي جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا RST وهي كلية الصيدلة، وكلية الفنون والتصميم، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ليصبح إجمالي عدد الكليات في الجامعة تسع كليات يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتحديث المُستمر لمنظومة التعليم الجامعي، سعيًا لتحسين جودة مخرجاته، ومواكبة البرامج التعليمية لأحدث التطورات وتقليل الاغتراب.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة: إن القرار يعكس ثقة الحكومة ووزارة التعليم العالي في نجاح العملية التعليمية بكليات الجامعة ومدي الاهتمام بجودة التعليم وتدريب الطلاب عمليا وتأهيلهم لسوق العمل من خلال اكسابهم مهارات متنوعة والاهتمام بالبحث العلمي والنشر الدولي .

أشار حجازي، إلي أن الفترة القادمة تشهد البدء في انشاء مستشفى جامعى كنواة لكلية الطب لتدريب الطلاب وخدمة الإقليم المحيط بالجامعة والشريان الحيوى لـطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى، موضحا إن الجامعة تركز علي التخصصات العملية التي يتطلبها سوق العمل علاوة علي التجهيزات الفنية من مباني ومعامل شيدت من اجل خدمة الأهداف التعليمية .

وأوضح حجازي ان الكليات الجديدة توفر فرص تعليمية جديدة للطلاب تخدم اقليم الدلتا والمحافظات المجاورة مما يساهم في تطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في سوق العمل وتساهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي في مجالات الرعاية الصحية والفنون والتصميم وتعزز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال توفير فرص عمل جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.