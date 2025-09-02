محامي إبراهيم شيكا يكشف مفاجأة جديدة في قضية الاتجار بأعضائه (فيديو)

توقع ماجد صلاح، محامي أسرة الراحل إبراهيم شيكا صدور قرار من النيابة العامة باستخراج جثمان اللاعب الراحل خلال أيام قليلة.



وقال خلال لقائه ببرنامج "تفاعلكم"، تقديم الإعلامية سارة دندراوي، المذاع على فضائية "العربية"، إن الهدف من استخراج جثمان الراحل إبراهيم شيكا، هو التأكد من وجود كافة أجزاء جسمه، موضحا أن إصابة الراحل بالسرطان أو لا ليست قضية أسرة الراحل، ولكن الأزمة تكمن فى أنه هل تم الاتجار بأعضائه؟



وعن وجود دليل عن الإتجار بأعضاء الراحل إبراهيم شيكا، أكد: "الفيديوهات التى كان يقوم بتوثيقها الراحل تؤكد وجود شبهة الإتجار بأعضائه، بالإضافة إلى تصريحاته أرملته، ولذلك توجهت والدة الراحل إلى النائب العام لتقديم بلاغ وللتأكد من واقعة الاتجار بأعضائه، وهذا حقها".



وأوضح: "الراحل إبراهيم شيكا سبق أطلق أرملته ولكنه أعادها مرة آخرة لعصمته بناء على رغبة والدته، ثم بعد ذلك وثق الراحل لحظة دخوله المستشفى لإجراء جراحة عاجلة له فى الكلى".



وكانت والدة شيكا تقدمت ببلاغ للنائب العام طالبت فيه باستخراج الجثمان وعرضه على الطب الشرعي وعبرت عن شكوكها بوجود تلاعب أو شبهة جنائية في الوفاة، مؤكدة في أقوالها أن ابنها تعرض لسرقة أعضاء من جسده بعد وفاته، وتحديدًا كلية وفصًا من الكبد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.