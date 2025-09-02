اعتمد أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (‏العلمي– الأدبي)، ‏للعام الدراسي 2024/2025م، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وخالد إبراهيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 80.25%

وتقدم لأداء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسمين( العلمي – الأدبي) 66369 طالبا وطالبة، حضر منهم 66330 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة ‏‏80.25%.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين، وحاثًّا إياهم على مواصلة الجد والاجتهاد في مسيرتهم العلمية والعملية، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة ‏الجامعية، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية ‏الأزهرية بدوريها الأول والثاني من قيادات القطاع والمراقبين والمصححين والعاملين، لما بذلوه من جهد مخلص وأداء منضبط أسهم في إنجاح أعمال الامتحانات وإخراجها بالصورة المشرفة، موجها بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.



رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني من خلال هذا الرابط

