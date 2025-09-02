الفيوم على خريطة الـ"جيوبارك" العالمية.. مصر تعلن عن أول محمية جيولوجية بدعم من اليونسكو.. وإدراج سانت كاترين كمحمية ثقافية

أعلنت وزارة البيئة ومنظمة اليونسكو، عن بدء الإجراءات لإعلان أول محمية جيولوجية (جيوبارك) في مصر بمحافظة الفيوم، وجاء الإعلان خلال اجتماع موسع عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نخبة من المسئولين والخبراء المحليين والدوليين.

اجتماع رفيع المستوى

ترأست الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، بحضور الدكتورة نوريا سانز، المديرة الإقليمية لمكتب اليونسكو بالقاهرة، بمشاركة عدد من قيادات الجانبين، من بينهم الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، وهدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والدكتورة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي، وأحمد صابر مستشار مكتب اليونسكو الإقليمي للمشروعات القطاعية.

ما هي المحمية الجيولوجية؟ ولماذا الفيوم؟

تعد المحمية الجيولوجية أو ما يُعرف بـ "الجيوبارك" هي مساحة طبيعية تحتوي على تكوينات صخرية أو أحافير أو مظاهر أرضية فريدة تعكس تاريخ الأرض عبر ملايين السنين، وهذه المواقع تخضع لإدارة متكاملة تحقق التوازن بين الحماية والتنمية المستدامة، بحيث تصبح مركزًا للتعليم والبحث العلمي والسياحة البيئية في آن واحد.

ويشمل المفهوم الحديث للجيوبارك دمج الموقع مع البيئة المحيطة من خلال تدريب السكان المحليين على العمل كمرشدين سياحيين، وتشجيع الحرف البيئية، وتطوير خدمات الزوار التي تعود بالنفع المباشر على الأسر في المنطقة.

وبهذا المعنى، فإن المحمية الجيولوجية ليست مجرد منطقة "مغلقة"، بل مشروع تنموي متكامل يعزز من الهوية المحلية ويفتح آفاقًا اقتصادية جديدة.

كشف مصدر بوزارة البيئة أن اختيار محافظة الفيوم لتكون مقر أول جيوبارك في مصر لم يأت اعتباطًا، فالمنطقة تزخر بمواقع جيولوجية بارزة مثل وادي الحيتان المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، والذي يضم حفريات لحيتان بدائية تعود إلى نحو 40 مليون سنة، وهو ما يجعله شاهدًا فريدًا على مراحل تطور الحياة على الأرض.

إضافة إلى ذلك، تتميز الفيوم بتنوع طبيعي يجمع بين البحيرات والصحاري والتكوينات الصخرية، إلى جانب قربها من القاهرة وسهولة الوصول إليها، ما يجعلها وجهة مثالية للسياحة البيئية والتعليم الميداني.

محاور التعاون بين مصر واليونسكو

وتناول الاجتماع مجموعة من المحاور التي تتجاوز إعلان الفيوم كمحمية جيولوجية، ومن أبرزها:

1. إعلان أول محمية جيولوجية في مصر بمحافظة الفيوم، مع تقديم اليونسكو الدعم الفني في مجالات الإدارة والتقييم، وإعداد الملفات اللازمة للاعتراف الدولي.

2. تعزيز قدرات المجتمعات المحلية لتمكينها من الاستفادة من الموارد الطبيعية عبر السياحة البيئية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحمية.

3. التعاون لإعلان مناطق محمية بحرية كمتنزهات وطنية، لحماية ثروات البحر المتوسط والبحر الأحمر وتوظيفها في التنمية المستدامة.

4. إدراج سانت كاترين كمحمية ثقافية، بما يعكس الجمع بين القيم الطبيعية والروحية والتراثية في موقع واحد.

5. استعراض التعاون الجاري في مواقع التراث الطبيعي مثل وادي الحيتان، إضافة إلى محميات المحيط الحيوي: سانت كاترين، وادي العلاقي، والعميد، والواحات.

الأبعاد الدولية والدبلوماسية البيئية

ووجهت القائم بعمل وزيرة البيئة، دعم مشاركة اليونسكو في مؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث، وهو محفل إقليمي مهم يعزز من مكانة مصر في إدارة الموارد البحرية.

كما تلقت مصر دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر العالمي لمحميات المحيط الحيوي بالصين نهاية سبتمبر، والذي سيجمع نحو 3000 خبير دولي لمناقشة أولويات الصون ووضع خطة عمل عالمية للعقد المقبل.

وأشادت مديرة اليونسكو بالدور المصري الرائد في الدبلوماسية البيئية، خاصة عقب استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ عام 2022، مؤكدة أن مشاركة مصر في مؤتمر الصين ستكون منصة مثالية لاستعراض التجربة المصرية، ودعم التعاون العربي في مجال البيئة، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع اليونسكو في برنامج المتنزهات الجيولوجية (الجيوبارك).

