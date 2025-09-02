رفع مخلفات طريق المريوطية استجابة لشكاوى الأهالي

تواصل أجهزة مركز ومدينة كرداسة جهودها المكثفة لرفع المخلفات من طريق المريوطية، وذلك بالتعاون مع هيئة النظافة والري ووحدة ناهيا، في إطار تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ.

أعمال رفع المخلفات مستمرة بشكل يومي

وأكدت محافظة الجيزة أن أعمال رفع المخلفات مستمرة بشكل يومي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، وبما يضمن بيئة نظيفة ومظهرًا حضاريًا يليق بأهالي كرداسة والمناطق المحيطة.

وجرت الأعمال تحت إشراف اللواء عادل برغش رئيس مجلس مدينة كرداسة، ومعتز الفاو نائب رئيس مجلس المدينة، وبمشاركة فرق العمل المعاونة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين جودة الطرق بما يسهل حركة المرور ويخدم المواطنين.

