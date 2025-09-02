الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يستقبل مدير مديرية الأوقاف الجديد لبحث خطط العمل والرؤى المستقبلية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء، الشيخ خالد خضر ابراهيم مدير مديرية الاوقاف بالمحافظة، وذلك عقب تكليفه رسميًا بتولي مهام إدارة المديرية لبحث خطط وملفات العمل والرؤى المستقبلية بما يخدم المواطنين.
 

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالشيخ خالد خضر ابراهيم متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه ومؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به مديرية الاوقاف في توعية الشباب والمواطنين بالقضايا المجتمعية والتنظيم المستمر للندوات الارشادية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
 

 

وأكد النجار أن اللقاء يأتي في إطار حرص محافظة الجيزة على دعم التعاون المستمر بين مختلف الجهات المعنية بما يضمن تعزيز مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.


 وفي السياق ذاته أثنى محافظ الجيزة على الجهود المخلصة التي بذلها الدكتور السيد مسعد مدير المديرية السابق خلال فترة توليه المنصب مشيدًا بما قدمه من عطاء والتزام في خدمة أبناء المحافظة ومتمنيًا له التوفيق والسداد فى منصبه الجديد.

