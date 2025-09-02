الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول تعليق من وزير الصحة على وفاة الإعلامية هبة الأباصيري (فيديو)

هبة الأباصيري، فيتو
هبة الأباصيري، فيتو

قدم  الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، العزاء لأسرة الإعلامية عبير الأباصيري، موضحا: “أرسلنا لجانا لفحص الشكاوى وتم تفريغ الكاميرات، والتواصل مع الإسعاف لمعرفة كافة التفاصيل".

 وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن الإعلامية هبة الأباصيري وصلت مستشفى الهرم التخصصي، وكانت تعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية ونقص في الأكسجين، وتم وضعها على جهاز أوكسجين، وإجراء كل الفحوصات الطبية، ولم يتم طلب أي مبالغ مالية منها ".

 وأضاف أنه عقد اجتماع اليوم للإسراع في أعمال تطوير المستشفيات، وتزويد الفرق الطبية، لخدمة المواطن المصري، معلقا: دور أي حد من أول الوزير وكل واحد فينا خدمة المواطنين، وعندنا مشكلة اللي بيكونوا مع المريض عددهم كبير وجميعهم يرغبون في الدخول مع المريض في غرفة الطوارئ.

وذكر وزير الصحة أن بعض المواطنين لديهم عادات تحتاج إلى الضبط والحسم، مضيفا: الطبيب لن يتمكن من تقديم الخدمات الطبية في ظل وجود مواطنين بجانب المريض في غرف الطوارئ، وما تم خلال آخر 10 سنوات، إنجاز، ومع ذلك إحنا بعاد.. صعب إرضاء المواطنين جميعهم، ومع ذلك عمرنا ماهنبطل نشتغل لخدمة المواطنين.

وأوضح وزير الصحة، أنه وجه بزيادة أعداد الأسرة والأطباء في المستشفيات لتقليل أعداد الانتظار من المرضى، معلقا: نعمل على تطوير مستشفى طوارئ الهرم حتى تسع 3 أضعاف الأعداد الحالية خلال 60 يوما.

 

الإعلامية عبير الاباصيري الدكتور خالد عبدالغفار على مسئوليتى صدي البلد مستشفي الهرم التخصصي

