الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضبط 3 مصانع أسمدة مغشوشة بالصف في حملة مكبرة

الاسمدة
الاسمدة
ads

شنت أجهزة محافظة الجيزة حملة مكبرة استهدفت أوكار الغش الصناعي في مركز الصف، وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة الغش التجاري.

 

ضبط 3 مصانع غير مرخصة لإنتاج الأسمدة المغشوشة

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع غير مرخصة لإنتاج الأسمدة المغشوشة، حيث جرى مصادرة 8 خلاطات وأدوات إنتاج كانت تُستخدم في تجهيز المواد المغشوشة وطرحها بالأسواق بشكل يضر بالمزارعين ويؤثر سلبًا على التربة والإنتاج الزراعي.

وأكدت محافظة الجيزة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطتها لمكافحة الغش التجاري والأنشطة الصناعية غير المشروعة، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تضر بالاقتصاد القومي.

وتدعو محافظة الجيزة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق ببيع أو تصنيع الأسمدة أو المنتجات الزراعية، وذلك لضمان وصول منتجات آمنة وموثوقة إلى الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة محافظ الجيزة مصانع أسمدة مغشوشة الصف الغش الصناعى حملات إزالة مكافحة الغش التجاري ضبط مصانع غير مرخصة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يشهد التشغيل التجريبي لوصلة محور عمرو بن العاص لربط الدائري الشمالي بالجنوبي

صندوق حماية البيئة يدعم أعمال التحضير والتجهيز لاستضافة مصر لمؤتمر "اتفاقية برشلونة"

حملة لرفع إشغالات المقاهي بهضبة الأهرام استجابة لتعليمات محافظ الجيزة

أخبار مصر اليوم: أول تعليق من البترول على حادث انفجار خط الغاز بالإسماعيلية.. هيئة الدواء تصدر دليلا للاستخدام الرشيد لـ أدوية الأورام.. تحذير لسكان هذه المناطق بسبب المونوريل

ضبط 4 أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأوسيم (صور)

الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه بمدينة العياط وعودة الخدمة تدريجيا

دخول 4 مدارس جديدة الخدمة قريبًا والمدرسة اليابانية قبل نهاية العام ببولاق الدكرور

محافظة الجيزة: غلق وتشميع 3 محلات بحدائق الأهرام ورفع 600 حالة إشغال

الأكثر قراءة

خبر سار من "التموين" لأصحاب المنافذ التموينية

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

انفراد.. رفعت فياض يكتب: سبوبة اختيار عمداء المعاهد الخاصة تكشف إهدار المال العام.. لجان صورية للاختيار وتلاعب صارخ.. التجديد لـ 99% من الحاليين.. وفشل تجربة إلزام المعاهد بترشيح 3 أساتذة

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

ريبيرو يودع الجهاز الإداري والطبي وعمال غرف الملابس بالأهلي بعد رحيله (فيديو)

قرار جديد من جون إدوارد ببيع لاعب الزمالك في يناير

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز ذكر النبي بدون سيدنا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، رد الملائكة على اعتذار الكافرين يوم القيامة

"بنتى كل ما يتقدم لها عريس ميحصلش نصيب أعمل أيه"؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads