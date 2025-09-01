ضبط 3 مصانع أسمدة مغشوشة بالصف في حملة مكبرة

شنت أجهزة محافظة الجيزة حملة مكبرة استهدفت أوكار الغش الصناعي في مركز الصف، وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة الغش التجاري.

ضبط 3 مصانع غير مرخصة لإنتاج الأسمدة المغشوشة

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع غير مرخصة لإنتاج الأسمدة المغشوشة، حيث جرى مصادرة 8 خلاطات وأدوات إنتاج كانت تُستخدم في تجهيز المواد المغشوشة وطرحها بالأسواق بشكل يضر بالمزارعين ويؤثر سلبًا على التربة والإنتاج الزراعي.

وأكدت محافظة الجيزة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطتها لمكافحة الغش التجاري والأنشطة الصناعية غير المشروعة، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تضر بالاقتصاد القومي.

وتدعو محافظة الجيزة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق ببيع أو تصنيع الأسمدة أو المنتجات الزراعية، وذلك لضمان وصول منتجات آمنة وموثوقة إلى الأسواق.

