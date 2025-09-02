وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد خدمات التبرع بالبلازما (صور)

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية بمركز التبرع بالبلازما بالمحافظة، وذلك بمناسبة مرور عامين على افتتاحه يرافقها وفد من مديرية الشئون الصحية.

تفقد غرف وأقسام المركز

وشملت جولة وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية تفقد أقسام وغرف المركز ومراحل عملية التبرع بالبلازما وضمان مأمونيتها، حيث يتم عمل فحص طبي شامل للمتبرع للتأكد أولا من صحته وقدرته على التبرع، كما أنها تعد أيضا عملية صحية لما لها من تأثير إيجابي على الصحة وأنشطة أجهزة الجسم.



جانب من الجولة،فيتو

حرص وزارة الصحة على الاكتفاء من البلازما

أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على حرص وزارة الصحة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الدوائية المتقدمة، وتعزيز مكانة مصر كمركزٍ إقليمي رائد لصناعة الأدوية.



أهمية مزايا مركز التبرع بالبلازما

ومن جانبها استعرضت الدكتورة أميرة الفقى مدير مركز جريفلز إيجيبت بالإسماعيلية أفرع المركز المنتشرة على مستوى الجمهورية والإنجازات التى تحققت من بدء انطلاق العمل.



وأشارت إلى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان الإستدامة، بما يدعم تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين ويضمن استمرارية النظام الصحي.





