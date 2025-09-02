الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد خدمات التبرع بالبلازما (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية بمركز التبرع بالبلازما بالمحافظة، وذلك بمناسبة مرور عامين على افتتاحه يرافقها وفد من مديرية الشئون الصحية. 

قطاع المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات القبول للمعاهد التجريبية في الإسماعيلية (صور)

تحصين ١١٧.٥٪ من رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية في الإسماعيلية ( صور )

 

تفقد غرف وأقسام المركز 

وشملت جولة وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية تفقد أقسام وغرف المركز ومراحل عملية التبرع بالبلازما وضمان مأمونيتها، حيث يتم عمل فحص طبي شامل للمتبرع للتأكد أولا من صحته وقدرته على التبرع، كما أنها تعد أيضا عملية صحية لما لها من تأثير إيجابي على الصحة وأنشطة أجهزة الجسم.
 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 

حرص وزارة الصحة على الاكتفاء من البلازما 

أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على حرص وزارة الصحة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الدوائية المتقدمة، وتعزيز مكانة مصر كمركزٍ إقليمي رائد لصناعة الأدوية.
 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أهمية مزايا مركز التبرع بالبلازما 

ومن جانبها استعرضت الدكتورة أميرة الفقى مدير مركز جريفلز إيجيبت بالإسماعيلية أفرع المركز المنتشرة على مستوى الجمهورية والإنجازات التى تحققت من بدء انطلاق العمل. 
 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وأشارت إلى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان الإستدامة، بما يدعم تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين ويضمن استمرارية النظام الصحي.

 

 

المشروع القومي لمشتقات البلازما الاسماعيلية بالاسماعيلية وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية مركز التبرع بالبلازما صحة الاسماعيلية

