صحة الإسماعيلية: توفير خدمة إزالة الترسبات الجيرية بمعمل تركيبات الأسنان

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، عن توافر خدمة إزالة الترسبات الجيرية (تنظيف الجير) بالتكنولوجيا الحديثة ضمن الخدمات الإقتصادية التي يقدمها معمل الإسماعيلية لتركيبات الأسنان.

مكان المعمل ومواعيد العمل

ويقع معمل الإسماعيلية لتركيبات الأسنان بجوار مبنى ديوان مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، وتبدأ مواعيد العمل يوميا من الساعة التاسعة صباحًا من الأحد وحتى الخميس.

الكشف على ٧٤٧ مواطنًا خلال قافلة طبية بعزبة منصور بالتل الكبير

وعلى صعيد أخر تابعت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، سير العمل بالقافلة الطبية بعزبة منصور، وإلتقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت من المواطنين المترددين على العيادات على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

جاء ذلك خلال فعاليات القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة فى عزبة منصور التابعة لإدارة التل الكبير الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"؛ للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن القافلة الطبية استقبلت ٣٤٨ مواطنا خلال اليوم الأول، و٣٩٩ مواطن خلال اليوم الثانى،وذلك من خلال ٧ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، أسنان، رمد، تنظيم أسرة، أمراض مزمنة].

بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت ١٦٨ مواطنًا بعيادة الباطنة، و٣٠ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٦٠ سيدة، بالإضافة إلى استقبال ١٤٩ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت ١٥٢ حالة بعيادة الجلدية، و٥٥ حالة بعيادة المسالك،أما عيادة الرمد استقبلت ٦٤ مواطنا، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

