وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد مدارس إدارة جنوب استعدادا للعام الدراسي الجديد ( صور )

تفقد أيمن موسي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مدرستي الفتح الابتدائية والشاطئ الإعدادية بنات التابعتين لإدارة جنوب التعليمية، برفقة أحمد الشريف مدير الإدارة.

متابعة حالة الفصول الدراسية

وخلال الجولة تابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، حالة الفصول الدراسية وحالات دورات المياه والنظافة بالمدرسة إلى جانب أهمية تحديد الموقف النهائي من تسليم الكتب.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تشديدات على استكمال أعمال الصيانة والأمن

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على ضرورة استكمال أعمال الصيانة ورفع مستوى النظافة العامة مع الالتزام بتطبيق قواعد الأمن والسلامة المهنية حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الاسماعيلية، بضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الجانب الياباني، عن إتاحة كتاب منهج مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي لأطفال مصر وفقا لمعايير الجودة اليابانية، بعد غياب ٨ سنوات لكتاب متخصص في المادة، وذلك بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

ويعد التعاون المصري الياباني في مجال التعليم الأول من نوعه بين البلدين.

كما شهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة تدريب معلمى وموجهى مادة الرياضيات بالمرحلة الابتدائية، ومديري التعليم الابتدائي بمختلف المحافظات، على منهج الرياضيات الجديد للصف الاول الابتدائي المستند إلى التعليم اليابانى، بالتعاون مع شركة "سبريكس" اليابانية، والتي تأتي في إطار البرنامج الشامل الذي أطلقته الوزارة لتأهيل الكوادر التربوية على آليات تدريس المناهج الحديثة، وضمان تطبيقها بكفاءة داخل الفصول الدراسية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقات، والدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، ومنال عزقول، مستشار تنمية مادة الرياضيات.

وأعرب الوزير عن تقديره الكبير لمعلمي مصر ودورهم المحوري في تخريج أجيال تتحمل مسئولية بناء الوطن، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كامل الدعم لهم، كما أكد على الأهمية البالغة لمعلمي المرحلة الابتدائية، باعتبارها المرحلة التأسيسية التي تبنى عليها جميع المراحل التعليمية اللاحقة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف ترسيخ دعائم التعليم من بدايته، من الصف الأول الابتدائي، من خلال إعداد جيل قادر على القراءة والكتابة والتفكير النقدي، وتنمية القيم والمهارات الأساسية التي تشكل قاعدة راسخة لمستقبل أبنائنا التعليمي والمهني، موضحًا أن تدريب المعلمين يمثل الركيزة الأساسية في إنجاح أي عملية تطوير تعليمي، مشددًا على أهمية إعداد كوادر تعليمية متميزة قادرة على مواكبة التطوير.

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف، أن كتاب منهج مادة الرياضيات المطور بالتعاون مع الجانب الياباني سيكون متاحا لأطفال مصر في الصف الأول الابتدائي الذين يدرسون ما يدرسه أقرانهم في اليابان، مضيفا أن الفكر الياباني يعتمد على الاهتمام بالمهارات الأساسية ومراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وتبسيط العلوم وتحقيق متعة التعلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.