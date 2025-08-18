الإثنين 18 أغسطس 2025
وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد دار إيواء المستقبل (صور)

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، دار إيواء الأطفال يرافقها الدكتور مصطفى النجار مدير الدار بمدينة المستقبل، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم من الإقامة والإعاشة ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية. 

محافظ الإسماعيلية: تكريم رموز السمسمية للحفاظ على الإرث الثقافي الشعبي (صور)

ورشة ومعرض لصناعة السمسمية على هامش الملتقى القومي الثالث للآلة الوترية الشعبية بالإسماعيلية (صور)

تفقد أقسام غرفة الإقامة 

وخلال الجولة تفقدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أقسام وغرف الإقامة بدار الإيواء واطمأنت على الأطفال كريمى النسب المقيمين في الدار والبالغ عددهم 10 أطفال، وتابعت الأنشطة المقدمة لهم،ومستوى الرعاية الصحية والاجتماعية وتوافر احتياجات الأطفال من الألبان والأغذية وكافة الأدوية والمستلزمات.

إشادة بجهود القائمين على الدار 

وأشادت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بجهود القائمين علي الدار ومستوى النظافة والرعاية الصحية للأطفال. 

وأكدت على حسن معاملة الأطفال وتلبية متطلباتهم  وأن مديرية الصحة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للأطفال حتى يصلوا إلى بر الأمان.

