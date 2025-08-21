الخميس 21 أغسطس 2025
محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق (صور)

وجهت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بتكثيف أعمال المرور والمتابعة الدورية على الوحدات الصحية والوقوف على تواجد الفريق الطبى وانتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.  

جولة مفاجئة لوحدة طب الشهيد خيرى 

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية المفاجئ لوحدة طب أسرة الشهيد خيرى حيث تبين تغيب عدد من أعضاء الفريق الطبي وتركهم للعمل خلال اوقات العمل الرسمية وراجعت كشوف الحضور والانصراف وحصر المتغيبين لاتخاذ اللازم حيال المقصرين.

 

متابعة عيادات طب الأسرة 

وخلال الزيارة تابعت وكيل وزارة الصحة عيادات طب الأسرة والأطفال والتطعيمات والأسنان والصيدلية وأعمال ومعدل تردد المبادرات الرئاسية وحرصت على الاستماع للمرضى وتقييمهم للخدمة الصحية المقدمة بالوحدة. 

ثم توجهت لإدارة القنطرة غرب الصحية لمتابعة سير العمل بالإدارة ومكتب الصحة، وأكدت على ضرورة إلتزام الفريق الطبي بمواعيد العمل الرسمية والإشراف على جودة الخدمات المقدمة للمرضى بالوحدات الصحية. 

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، استمرار الرقابة والمتابعة على الوحدات الصحية ؛للوقوف على مدى إنضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.

