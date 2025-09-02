قطاع المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات القبول للمعاهد التجريبية في الإسماعيلية (صور)

تفقد الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، يرافقه الدكتور أحمد صيام، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، مقر اختبارات القبول للمعاهد التجريبية والمراحل الابتدائية، بمعهد النوح الابتدائي النموذجي.

الاطلاع على الامتحانات

حيث اطلع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على الامتحان التحريري للغة الإنجليزية وعلى إجابات الطلاب وتحدث فضيلته مع الطلاب الذين أبدوا رغبتهم في الالتحاق بالمعاهد النموذجية والتجريبية.

جانب من الجولة، فيتو

التأكيد على أهمية الامتحانات

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على أهمية هذه الامتحانات في تحديد المستوى العلمي للطلاب وتحديد مدى استعدادهم للانضمام إلى المعاهد النموذجية الأزهرية.

وأثنى على الجهد المبذول من إدارة التعليم التجريبي النموذجي لمنطقة الإسماعيلية بالجهود المبذولة من قبل إدارة التعليم النموذجي بالمنطقة وتوجيه اللغة الإنجليزية والمعلمين والإداريين لضمان نجاح هذه العملية، ودعا الطلاب إلى البذل والاجتهاد لتحقيق النجاح.

حضر الجولة علي عطا الله مدير التعليم التجريبي النموذجي، والدكتورة مروة السباعي، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة.

وكان الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، استقبل في مكتبه، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد صيام، موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة امتحان قبول الطلاب المحولين للمعاهد النموذجية والتجريبية.

ثمن صيام جهود المنطقة الأزهرية المبذولة مع أبناء الإسماعيلية في المعاهد الأزهرية، وتمنى لهم مزيدًا من التفوق.



