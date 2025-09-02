الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
محافظات

تحصين ١١٧.٥٪ من رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية في الإسماعيلية ( صور )

جانب من جهود الطب
جانب من جهود الطب البيطرى بالإسماعيلية، فيتو

قامت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية بتحصين ١١٧.٥٪ من الأبقار والجاموس، وتحصين ٣.٤٪ من الأغنام والماعز خلال الفترة من من ١٦ إلى ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥. 

عدد الماشية التي تم تحصينها 

ومن جانبه قال الدكتور هاني عبد الخالق وكيل الوزارة الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، إنه تم تحصين عدد ٥٥٣٧٧ من الأبقار والجاموس بالمحافظة بنسبة ١١٧.٥٪ من إجمالي ٤٧١٢٨ من الأبقار والجاموس بالمحافظة، طبقًا لحصر عام ٢٠٢٠.

جانب من جهود الطب البيطرى بالإسماعيلية، فيتو
جانب من جهود الطب البيطرى بالإسماعيلية، فيتو

مضيفًا أنه تم تحصين عدد ٤١٤ من الأغنام والماعز بنسبة ٣.٤٪ من إجمالي عدد ١١٩٨٠ من الأغنام والماعز بالمحافظة طبقًا لحصر عام ٢٠٢٠.

 

وأكد أن الإجمالي ٥٩١٠٨ حيوانات، طبقًا لحصر ٢٠٢٠، والعدد المحصن ٥٦٤٨٩ بنسبة ٩٥.٥٧٪. 

 

بدء الحملة القومية للتحصين 

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد أعلن عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية في ١٦ أغسطس والتي تستمر لمدة شهر؛ وذلك لمناشدة السادة مُربِّي رؤوس الماشية لتحصين حيواناتهم من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة والبالغ عددها ٣٩ وحدة بيطرية. 

جانب من جهود الطب البيطرى بالإسماعيلية، فيتو
جانب من جهود الطب البيطرى بالإسماعيلية، فيتو

حملات على الصيدليات البيطرية 

وعلى جانب آخر، واصلت مديرية الطب البيطري تكثيف حملات المرور على الصيدليات البيطرية بالمحافظة، حيث قامت لجنة من إدارة الخدمات والتأمين، بالمرور والتفتيش على عدد من الصيدليات ومراكز بيع وتدوال الأدوية البيطرية.  

جانب من جهود الطب البيطرى بالإسماعيلية، فيتو
جانب من جهود الطب البيطرى بالإسماعيلية، فيتو

كما قامت بعمل عدة معاينات لبعض المراكز والصيدليات البيطرية؛ لاستخراج التراخيص الخاصة بها، والتفتيش على صلاحية الأدوية بها، بنطاق  القنطرة غرب ومنطقة التعاون بالإسماعيلية.

ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة وفي إطار متابعة الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. 
 

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية مديرية الطب البيطري بالاسماعيلية حملة التحصين ضد الحمى القلاعية

