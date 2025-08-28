وكيل صحة الإسماعيلية تتابع انتشار الفرق الطبية أمام مقار لجان انتخابات إعادة الشيوخ (صور)

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على متابعة تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للناخبين المقبلين على لجان الاقتراع لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

حرص مديرية الصحة على تقديم الخدمات الطبية

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الصحة بالإسماعيلية، على تنفيذ خطة التأمين الطبي وتقديم الخدمات الطبية المختلفة وأعمال الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ، بين الناخبين، لا سيما والارتفاع الشديد في درجات الحرارة أثناء العملية الانتخابية يومي الاثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ من أغسطس الجاري.

جانب من الخدمات الطبية، فيتو

عدد اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية

وتضم محافظة الإسماعيلية ١٣٥ مركزا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن المحافظة (بإجمالي عدد ١٢٠ مدرسة و١١ معهدا أزهريا ومركز ثقافة واحد و٣ مراكز شبابية)، ولجنة عامة واحدة مقرها مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين، لاستقبال نحو ٩٩٩ ألفا و٢٤٨ ناخبا وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥.

