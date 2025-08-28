الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية تتابع انتشار الفرق الطبية أمام مقار لجان انتخابات إعادة الشيوخ (صور)

الفرق الطبية أمام
الفرق الطبية أمام مقار لجان انتخابات إعادة الشيوخ

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على متابعة تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للناخبين المقبلين على لجان الاقتراع لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

 

محافظ الإسماعيلية يتابع فتح المقرات الانتخابية في اليوم الثاني بجولة إعادة الشيوخ 2025

تموين الإسماعيلية تشدد الرقابة على منافذ بيع حلوى المولد النبوي (صور)

حرص مديرية الصحة على تقديم الخدمات الطبية 

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الصحة بالإسماعيلية، على تنفيذ خطة التأمين الطبي وتقديم الخدمات الطبية المختلفة وأعمال الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ، بين الناخبين، لا سيما والارتفاع الشديد في درجات الحرارة أثناء العملية الانتخابية يومي الاثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ من أغسطس الجاري. 

 

جانب من الخدمات الطبية، فيتو
جانب من الخدمات الطبية، فيتو
جانب من الخدمات الطبية، فيتو
جانب من الخدمات الطبية، فيتو

عدد اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية 

وتضم محافظة الإسماعيلية ١٣٥ مركزا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن المحافظة (بإجمالي عدد ١٢٠ مدرسة و١١ معهدا أزهريا ومركز ثقافة واحد و٣ مراكز شبابية)،  ولجنة عامة واحدة مقرها مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين، لاستقبال نحو ٩٩٩ ألفا و٢٤٨ ناخبا وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥.

جانب من الخدمات الطبية، فيتو
جانب من الخدمات الطبية، فيتو
جانب من الخدمات الطبية، فيتو
جانب من الخدمات الطبية، فيتو
جانب من الخدمات الطبية، فيتو
جانب من الخدمات الطبية، فيتو
جانب من الخدمات الطبية، فيتو
جانب من الخدمات الطبية، فيتو

 

جانب من الخدمات الطبية، فيتو
جانب من الخدمات الطبية، فيتو
جانب من الخدمات الطبية، فيتو
جانب من الخدمات الطبية، فيتو
جانب من الخدمات الطبية، فيتو
جانب من الخدمات الطبية، فيتو
جانب من الخدمات الطبية، فيتو
جانب من الخدمات الطبية، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صحة الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية مجلس الشيوخ اعادة انتخابات الشيوخ الانتخابات

مواد متعلقة

إعادة الشيوخ بالإسماعيلية، استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع فتح المقرات الانتخابية في اليوم الثاني بجولة إعادة الشيوخ 2025

تموين الإسماعيلية تشدد الرقابة على منافذ بيع حلوى المولد النبوي (صور)

محافظ الإسماعيلية يدعو المواطنين للمشاركة في جولة إعادة انتخابات الشيوخ (صور)

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2% في خامس اجتماعات 2025

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

تحدثت عن مظاهر ثرائه الفاحش، سيدة تتهم التيك توكر أحمد وهبة بتهديدها

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تصوير العريس والعروسة في الأفراح حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads