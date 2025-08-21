أخبار مصر: اعترافات مثيرة لـ"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مروة يسري تعترف: مستشارة مرسي قالت لي أنت بنت مبارك وهذا سر عدائي لـ وفاء عامر

فجرت مروة يسري الشهيرة بـابنة مبارك، المزعومة، والمحبوسة حاليًّا على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة من خلال صفحاتها علي التواصل الاجتماعي، مفاجآت عدَّة أمام جهات التحقيق، منها وقوف مستشارة إعلامية للرئيس المعزول محمد مرسي وراء زعمها بأنها ابنة الرئيس الراحل حسني مبارك.

نقابة الممثلين تحيل بدرية طلبة إلى مجلس تأديب

قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة الفنانة بدرية طلبة إلى مجلس التأديب، وذلك على خلفية ما نُسب إليها من مخالفات قيد البحث في الفترة الأخيرة خاصة مواقع التواصل الاجتماعي.

أسرار مدفونة، وزير السياحة والآثار يشهد اليوم انتشال قطع أثرية غارقة بميناء أبو قير

تقوم وزارة السياحة والآثار، صباح اليوم الخميس، بانتشال عدد من القطع الأثرية الغارقة تحت مياه البحر المتوسط بميناء أبو قير البحري يتبعها مؤتمر صحفي لإعلان خطة انتشال القطع الأثرية وعرضها أمام الزائرين.

عودة المياه تدريجيا إلى كفر طهرمس بالجيزة بعد إصلاح خط الطرد الرئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إعادة ضخ المياه وعودتها تدريجيًّا إلى منطقة كفر طهرمس، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح الطارئة لخط الطرد الرئيسي بقطر 1000 مم والخاص بمحطة صرف صحي الطالبية.

القبض على البلوجر نورهان حفظي بحوزتها دولارات ومخدر "الآيس" وفيديوهات خادشة للحياء

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر الشهيرة نورهان حفظي، في إطار الحملة الأمنية الموسعة لملاحقة مشاهير التيك توك المخالفين للقانون، ونشر مقاطع ومحتويات خادشة للحياء العام وتسيء للقيم الأسرية.

بعد بيان النيابة الليبية، عقوبة غير متوقعة في انتظار صاحب واقعة مزاح الأسد مع عامل مصري

باشرت النيابة العامة الليبية تحقيقًا موسعًا عقب تداول تسجيلات مصورة أثارت جدلًا واسعًا، ظهر فيها أحد الأشخاص وهو يستعمل أسدًا مدربًا لترهيب عدد من الأفراد والاستهزاء بهم، وآخرها إطلاق الأسد على عامل مصري.

رد حاسم من والد أنغام على تدهور صحتها ودخولها العناية المركزة

قال الموسيقار محمد علي والد المطربة أنغام: إن ما يتردد حوله دخولها غرفة العناية المركزة ليس صحيحًا، مؤكدًا أن حالتها مستقرة.

حاولوا منعه، فانس يكشف رد فعل القادة الأوروبيين على اتصال ترامب ببوتين في اجتماع واشنطن

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن الزعماء الأوروبيين لم يتوقعوا أن يتصل الرئيس دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين مباشرة بعد اجتماع البيت الأبيض في 18 أغسطس.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الزمالك ومودرن سبورت

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف المسابقات والدوريات، أبرزها الدوري المصري والدوري القطري، والبطولة الإأريقية لكرة السلة “الأفروباسكت”.

تنفيذ حكم الإعدام في سفاح الإسماعيلية

نفذت مصلحة السجون، منذ قليل، حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم المعروف إعلاميًّا بـ"سفاح الإسماعيلية"، داخل سجن وادي النطرون، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك عقب استنفاد جميع درجات التقاضي وصدور الحكم النهائي من محكمة النقض.

المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير إلى العالم

في خطوة إستراتيجية تعكس ريادة مصر في المزج بين التراث والإبداع الرقمي، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية “إحدى كبرى الكيانات الإعلامية في المنطقة العربية” توقيع مذكرة تفاهم مع منصة تيك توك، الشريك الرقمي الرسمي لحفل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير.

كيم ما بيهزرش، صور أقمار صناعية تكشف عن قاعدة سرية لكوريا الشمالية قادرة على ضرب أمريكا (صور)

كشف تقرير جديد مدعم بالصور أن كوريا الشمالية تمتلك قاعدة عسكرية محصّنة للغاية وسرية يمكن أن تستضيف أحدث صواريخها الباليستية بعيدة المدى، التي من المحتمل أن تكون قادرة على ضرب البر الرئيس للولايات المتحدة.

أرملة جورج سيدهم تتهم سيدة مجهولة انتحلت صفتها لجمع تبرعات من أصدقائها (صور)

تقدمت أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم ببلاغ لإدارة مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية يفيد بتضررها من إحدى السيدات بانتحال صفته الشخصية لجمع تبرعات والنصب باسمها للاستيلاء على أموال من أصدقائها.

بسبب موقفه من حرب غزة، الخارجية الأمريكية تقيل كبير مسؤوليها الإعلاميين لشؤون إسرائيل وفلسطين

أقالت وزارة الخارجية الأمريكية كبير مسؤوليها الإعلاميين لشؤون إسرائيل وفلسطين، إثر خلافات حادة مع قيادته حول صياغة بيانات تتعلق بسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط.

لا جوع ولا عطش في حضرة أم النور، دير درنكة يوفر "سندويتشات وميا" للزوار وكله بـ"جنيه" (فيديو)

لا جوع ولا عطش في حضرة أم النور، يواصل مئات الآلاف من الأقباط التوافد على دير السيدة العذراء بجبل درنكة بمحافظة أسيوط للمشاركة في احتفالات الليلة الأخيرة لمولد السيدة العذراء.

وفاة أكثر قاض محبوب في العالم وولاية رود آيلاند الأمريكية تنكس الأعلام (فيديو وصور)

توفي القاضي المحبوب من ولاية رود آيلاند الأمريكية، فرانك كابريو، إثر إصابته مجددًا بالسرطان، وذلك بحسب ما أُعلن عبر صفحاته الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مفاجأة جديدة من كريم محمود عبد العزيز لزوجته آن رفاعي على الهواء

حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز على إعادة تأكيد حبه لزوجته آن رفاعي أمام الجميع بعد الشائعات التي انتشرت حولهما مؤخرًا وذلك من خلال برنامج رضوى الشربيني “هي وبس”.

كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة

عقر كلب ضال جديد في منطقة بيانكي، 12 من أهالي المنطقة بينهم 4 أطفال في شارع 7 القريب من الشاطئ بالعجمي بيطاش غرب الإسكندرية، وذلك في أقل من 24 ساعة بعد أن عقر كلب ضال 9 أشخاص على شاطئ بيانكي لترتفع حالات العقر لـ21 حالة.

القاهرة 37 والصعيد ما زال على خط النار، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

